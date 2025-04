Columna de Álex Godoy: “No hagamos historia una histeria”

En contextos de incertidumbre estructural como los actuales, se desdibujan los mapas convencionales y se exige mucho más que habilidad técnica o conocimiento sectorial. La confluencia de disrupciones geopolíticas, tensiones comerciales, riesgos físicos asociados al cambio climático y las exigencias de la transición ecológica representan una verdadera prueba de estrés sistémico. En este escenario, ya no basta con haber navegado en aguas calmas ni haber obtenido logros en contextos estables: la construcción de estrategias resilientes será el nuevo criterio de selección natural.

Durante años, el management estratégico ha promovido conceptos como ventaja competitiva sostenida, eficiencia operativa y optimización de recursos. Pero hoy, más que nunca, necesitamos avanzar hacia una lógica de antifragilidad (Taleb), donde las organizaciones no solo resistan el estrés, sino que se fortalezcan con él. En palabras darwinianas: no sobrevivirán los más fuertes ni los más brillantes, sino aquellos que logren adaptarse de forma creativa a escenarios cambiantes.

Las aproximaciones clásicas —basadas en modelos de estabilidad y proyecciones lineales— han perdido tracción frente a entornos de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA). Lo que antes ofrecía certezas, hoy apenas entrega señales difusas. Por eso, no es exagerado afirmar que muchas de las herramientas tradicionales han quedado obsoletas. Hoy se requiere del profesionalismo profundo y del conocimiento estratégico tanto de los CEO como de los boards directivos.

La actual administración del país del norte, con su giro proteccionista y la reconfiguración de alianzas globales, acelera una transformación profunda del orden económico internacional. Este reordenamiento exige respuestas rápidas, pero no impulsivas. Es el estrés test del liderazgo contemporáneo. Una prueba que separará a quienes han desarrollado capacidad dinámica (Teece) —es decir, la habilidad de integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas frente al cambio— de aquellos que se limitan a repetir fórmulas del pasado.

La dirección ejecutiva y la gobernanza corporativa ya no pueden ser espacios de validación simbólica ni de gestión inercial. El conocimiento se ha convertido en un recurso vital de sobrevivencia. Y no cualquier conocimiento, sino aquel que permite interpretar sistemas complejos, anticipar transiciones estructurales y liderar procesos de transformación organizacional. El talento, por tanto, debe estar en el centro del diseño estratégico. Ya no como capital humano pasivo, sino como vector de adaptación, innovación y resiliencia.

En este nuevo tablero, la sostenibilidad adquiere un valor renovado. Durante años fue tratada como un apéndice reputacional o una dimensión voluntaria. Hoy se revela como el núcleo mismo de la competitividad futura. No se trata ya de diferenciarse, sino de garantizar viabilidad. La sostenibilidad es estrategia, y esta vez sí veremos quién es quién.

Quizás esta crisis —esta tensión global que exige redefinir paradigmas— sea, al mismo tiempo, una oportunidad. Una oportunidad para volver a poner en el centro el conocimiento, la visión y la capacidad de liderar con propósito. Porque los desafíos del presente no se resolverán con recetas del pasado.

La historia está en marcha. No la convirtamos en histeria. Convirtámosla en la plataforma para un nuevo tipo de liderazgo.

Álex Godoy es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (CISGER) de la Universidad del Desarrollo/ director de Chapter Zero/ Miembro del Comité Científico Asesor sobre Cambio Climático