    Daniel Gordon de Colbún: “Desde el sector tenemos una falta grande de cómo acercar la energía a los jóvenes”

    En conversación con radio Duna, el gerente general de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, destacó las grandes transformaciones del sistema energético hacia las energías renovables, una industria que posiciona a Chile como pionero en capacidad de generación de energía, y que debe seguir comunicándose a las nuevas generaciones como un pilar clave en la vida de las personas y la educación ambiental.

    Paulina Reyes 
    Paulina Reyes
    "Chile tiene cuatro veces más la capacidad de generar electricidad que la que consume en general, porque tenemos mucho respaldo, muchas energías de emergencia”, sostuvo el gerente de Sostienbilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, Daniel Gordon. Foto por Colbún.

    En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, el gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, Daniel Gordon, conversó sobre el rol de la empresa en el sistema eléctrico y su vínculo con el Teleférico de Santiago, que hoy funciona con suministro de energía renovable certificado.

    En la conversación, Gordon destacó a Chile como un país pionero en la generación de energías renovables. “El sistema eléctrico en Chile es súper pionero porque ya ha estado sucediendo en los últimos años que durante algunos días y horas del año, el sistema entero está abastecido por fuentes renovables. (...) Chile tiene cuatro veces más la capacidad de generar electricidad que la que consume en general, porque tenemos mucho respaldo, muchas energías de emergencia”.

    En cuando a Colbún en específico, durante la entrevista aseguró que la empresa se dedica principalmente a la generación eléctrica, uno de los tres eslabones del sistema eléctrico. “Nosotros somos eminentemente una empresa generadora de electricidad. Estamos en uno de los eslabones del sistema eléctrico y tenemos plantas que producen electricidad”, señaló, agregando que luego esa energía pasa por los sistemas de transmisión y distribución hasta llegar finalmente a los hogares y empresas.

    Destacó además que la matriz de generación de la compañía ha evolucionado con el tiempo, incorporando nuevas tecnologías renovables. “Hoy día más de la mitad de nuestra energía que entregamos a nuestros clientes es de fuentes renovables y en un año donde tenemos harta lluvia y harto viento esos números pueden llegar incluso sobre un 70%”, afirmó.

    Uno de los ejemplos de este avance es el suministro energético del Teleférico de Santiago. Según explicó Gordon, a través de una firma de convenio con Turistik, la Colbún busca garantizar el suministro mediante un mix de tecnologías renovables que permite asegurar electricidad en todo momento. “Con ese mix tú le puedes dar la garantía a un cliente tipo teleférico que va a tener esa energía disponible cuando la necesite”, indicó.

    El mecanismo funciona a través de la inyección de energía renovable al sistema eléctrico, la cual luego es retirada por el cliente en su punto de consumo, con trazabilidad certificada. “Nosotros metemos electrones a la red que son electrones pintados de verde porque son renovables y ellos retiran electrones que son pintados de verde”, explicó, detallando que este proceso es respaldado por el sistema de certificación internacional AIREC.

    Pero para Colbún, el vínculo con el teleférico también tiene un factor educativo y de conexión con las personas, y más aún, con las nuevas generaciones. “Es acercar a la gente y especialmente a las nuevas generaciones un poco en la educación de la energía”, señaló Gordon, quien agregó que la electricidad es un servicio esencial que muchas veces pasa desapercibido hasta que falta y pasa a primera necesidad.

    En ese contexto, Gordon comentó que Colbún busca contribuir a una mayor comprensión pública de la transición energética y su sistema completo. “Hemos detectado que tenemos una falta grande de acercarnos a la ciudadanía a hacer pedagogía energética”, afirmó, destacando que espacios visibles como el teleférico ayudan a mostrar cómo las energías renovables están transformando la movilidad y el funcionamiento de las ciudades.

    De cara a los próximos años, Gordon adelantó que uno de los principales focos está en el desarrollo de baterías de almacenamiento, tecnología que permitirá aprovechar mejor la energía solar generada en el norte del país. “Las baterías están siendo una gran solución a ese problema de sobrestock que teníamos”, explicó, junto con mencionar otros desafíos vinculados a nuevas soluciones energéticas y a una transición energética que, según enfatizó, debe realizarse con criterios de sostenibilidad e integración territorial.

