    “Descarbonizar regenerando la naturaleza: el nuevo negocio del siglo XXI”

     

    Pensar que existe una tensión entre crecimiento económico y cuidado del medioambiente es, hoy, una incongruencia. Más de la mitad del Producto Interno Bruto mundial depende directamente de la naturaleza, no solo por los recursos que provee, sino también por su rol esencial en la mitigación y adaptación al cambio climático.

    En su última cumbre (febrero 2025), el Foro Económico Mundial advirtió que la clave para enfrentar la crisis climática está en promover inversiones que vinculen la descarbonización con la recuperación de la naturaleza. Este enfoque podría generar más de 10 billones de dólares en valor económico anual y millones de empleos en todo el mundo. En la cumbre también se alertó que más del 50% de los riesgos globales están asociados a crisis ambientales: fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, escasez de recursos naturales y contaminación.

    Las señales de los mercados globales son claras: invertir en descarbonización junto con naturaleza no solo es ambientalmente necesario, sino que económicamente rentable. Estamos ante un cambio de paradigma donde la naturaleza deja de ser un mero “permiso ambiental sectorial” para convertirse en un activo estratégico, esencial para la resiliencia y competitividad futura. Comprender su valor es fundamental para asegurar que nuestras inversiones se mantengan en el tiempo frente a escenarios inciertos y cambiantes.

    En esa dirección avanza el proyecto “Acelerando la transición hacia una economía Net Zero y Naturaleza Positiva en Chile”, liderado por el Ministerio de Energía junto a Medio Ambiente y Hacienda, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) y ejecutado por Fundación Chile.

    La iniciativa busca eliminar barreras que impiden acelerar la transformación hacia un desarrollo bajo en carbono y positivo para la naturaleza, apoyándose en la regulación: Ley Marco de Cambio Climático; Estrategia Climática de Largo Plazo; y Plan Nacional de Eficiencia Energética, considerando que en 2020 el 76% de las emisiones provenían del sector energía.

    El proyecto, alineado con los ejes temáticos de la COP30, desarrolla herramientas concretas: una certificación voluntaria para que organizaciones públicas y privadas acrediten sus avances hacia una huella cero neta y positiva para la naturaleza; una hoja de ruta para descarbonizar la demanda energética, especialmente térmica; una cartera de inversiones; y 3 proyectos piloto que abordan el nexo entre mitigación (descarbonización) y adaptación (naturaleza positiva).

    Nada de esto será posible sin la colaboración público-privada; por eso trabajamos junto al sistema financiero, empresas, academia, sociedad civil e instituciones públicas que comparten esta visión.

    No existe contradicción entre crecimiento y conservación. Guiados por la ciencia y la innovación podemos tener un desarrollo que impulse la productividad al tiempo que regenera los ecosistemas de los que dependen nuestra economía y bienestar como sociedad. Los costos de actuar son significativos, pero los de no hacerlo serán mucho mayores.

    Por Claudia Galleguillos, directora del proyecto “Net Zero and Nature Positive” en Chile y líder en Negocios Sustentables en Fundación Chile.

    Más sobre:Hub SustentabilidadMedio AmbienteCOP30DescarbonizaciónMitigaciónNaturalezaBiodiversidadNaturaleza PositivaCero Emisiones

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Paris por la Champions League Femenina

