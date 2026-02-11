SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Empresas avanzan en sostenibilidad, pero persisten brechas en biodiversidad, inclusión y transparencia financiera

    La evaluación “Cinco Criterios Clave de Sostenibilidad 2025”, aplicada a 47 compañías por Acción Empresas, evidencia progresos en compromisos climáticos y derechos humanos, pero también desafíos estructurales para consolidar una gestión verdaderamente transversal y basada en estándares internacionales.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    El estudio muestra que aunque las empresas en Chile muestran avances sostenidos en la integración de la sostenibilidad en sus modelos de negocio, persisten brechas relevantes en biodiversidad, diversidad e inclusión y en la conexión entre sostenibilidad y desempeño financiero. Khanchit Khirisutchalual

    Un total de 47 empresas fueron evaluadas en el marco de la herramienta “Cinco Criterios Clave de Sostenibilidad 2025”, desarrollada por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) en base a estándares internacionales, y adaptada a Chile por Acción Empresas. Esta valoración midió el grado de integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio, abordando compromisos climáticos, gestión de la naturaleza, derechos humanos, diversidad e inclusión y transparencia. Los resultados reflejan importantes avances, pero también brechas persistentes en áreas críticas.

    Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, indicó que este año ha concluido la primera etapa de implementación de los cinco criterios y “los resultados han sido tremendamente reveladores. No todas las empresas subieron su puntaje año a año ni mejoraron en todos los criterios, pero —y esto es lo más importante— todas avanzaron y eso habla del impacto real de la sostenibilidad empresarial y las capacidades de medición de esta herramienta”.

    Asimismo, agregó que “parte de esta dinámica tiene que ver con la propia metodología. Los estándares y la matriz de evaluación se han vuelto cada año más exigentes, lo que implica un esfuerzo permanente y constante para sostener y profundizar los avances”.

    Uno de los criterios con mayor desarrollo fue carbono neutralidad. Más de dos tercios de las empresas evaluadas —32 de 47— declararon sus compromisos en esta materia alineados con el Acuerdo de París, y 25 de ellas cuentan con metas validadas bajo el enfoque científico promovido por SBTi (The Science Based Targets initiative, en inglés). No obstante, un 20% de las empresas aún no reporta ningún objetivo de reducción de emisiones, lo que revela una tarea pendiente, especialmente en sectores como el minero o cementero, donde la adopción de estándares internacionales sigue siendo limitada.

    En naturaleza y biodiversidad, se evidenció una evolución moderada. En 2023, solo tres empresas habían diagnosticado sus impactos sobre los ecosistemas. Hoy, ese número aumentó a once, y todas cuentan con metas medibles. Sin embargo, estas no se basan aún en marcos científicos como los que propone Science Based Targets for Nature (SBTN), y una gran mayoría de compañías establece metas sin un diagnóstico previo que justifique los impactos. El enfoque “Nature Positive” continúa siendo una meta lejana.

    El tratamiento de los derechos humanos muestra señales más consolidadas. El 79% de las empresas cuenta con políticas formales en la materia, y el 58% ha implementado procesos robustos de debida diligencia, lo que marca un cambio desde un enfoque meramente ético hacia uno operativo. Asimismo, casi la totalidad de las empresas (96%) dispone de mecanismos de reclamación, como líneas éticas y canales de denuncia, aunque en muchos casos aún falta claridad sobre los procesos de remediación.

    En cuanto a diversidad e inclusión, si bien el 85% de las empresas ha establecido políticas, solo el 66% posee metas medibles. De ellas, menos de la mitad cuenta con más de una meta clara. El foco principal sigue siendo el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral y en cargos de liderazgo. La brecha se acentúa en la falta de estrategias más amplias y metas vinculadas a otros ejes de diversidad.

    Finalmente, en transparencia y reportabilidad, un 72% de las empresas identifica impactos materiales, lo que sugiere que la materialidad se está consolidando como estándar de gestión. Un escalón más arriba se encuentran los riesgos y oportunidades ESG, donde el número de empresas que los reportan llega a 30, y menos de la mitad entrega información sobre cómo estos podrían afectar financieramente a la organización. Apenas once empresas integran este enfoque de manera transversal en sus estrategias, revelando una desconexión entre sostenibilidad y planificación financiera.

    Pese a los avances, el objetivo de que todas las empresas logren alcanzar los niveles más altos de adherencia en cada uno de los cinco criterios sigue lejano: solo ocho lo han alcanzado, y solo dos de ellas son chilenas. El desafío para los próximos años será transformar los compromisos en acción medible y con respaldo técnico, permitiendo que la sostenibilidad se consolide no como una declaración, sino como parte del corazón del negocio.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadSostenibilidad corporativaESGCarbononeutralidadNaturalezaBiodiversidadDerechos HumanosDiversidad e inclusiónTransparenciaEmpresas sosteniblesAcción Empresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Tapati Rapa Nui 2026 o 14 días de fiesta ancestral: “agua dulce” para celebrar la cultura y proteger las tradiciones

    Con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional quedan dos cuidadoras detenidas por maltrato a adulta mayor

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias
    Negocios

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias

    Bolsa de Santiago repunta impulsada SQM, y acciones de Latam Airlines frenan su caída

    Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones crece en enero por sobre un 40%

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”
    El Deportivo

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí
    Mundo

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña

    Secretario de Energía de EE.UU. realiza histórica visita a Venezuela

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó