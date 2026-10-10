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    Exposición reúne inéditos paisajes de Chile recorridos en un Volvo 100% eléctrico

    Tras completar su travesía por las reservas nacionales, el fotógrafo Benjamín Valenzuela presenta una selección de las imágenes capturadas durante su viaje. La exhibición estará disponible en el MUT hasta el 12 de octubre.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    Los bosques, volcanes, montañas y especies que Benjamín Valenzuela encontró durante su recorrido por las 48 Reservas Nacionales de Chile, llegaron al Mercado Urbano Tobalaba (MUT). A través de una exposición fotográfica, el explorador y fotógrafo, junto a Volvo Cars Chile presentan las imágenes de la última etapa de la Electro Ruta, proyecto que anteriormente ya recorrió los 46 Parques Nacionales del país a bordo de vehículos 100% eléctricos.

    La exhibición, titulada “Electro Ruta: Los paisajes de Chile en silencio”, permanecerá abierta en el piso −3 del MUT hasta el 12 de octubre. Durante su presentación, Valenzuela compartió las historias detrás de las fotografías en una conversación que abordó desde los encuentros con la fauna hasta la planificación necesaria para llegar a lugares alejados de los centros urbanos.

    El proyecto comenzó hace dos años con un recorrido por los 46 parques nacionales de Chile en un Volvo C40 Recharge. En esta segunda etapa, durante diez meses a bordo de un Volvo EX30 Cross Country, Valenzuela visitó 48 reservas: 44 públicas y cuatro privadas. Más allá de registrar sus paisajes, la travesía buscó construir un archivo audiovisual que acerque estos espacios a quienes no han tenido la oportunidad de conocerlos y muestre las posibilidades y desafíos de viajar por Chile en un vehículo eléctrico.

    “Detrás de cada fotografía hay mucho más que el momento en que apreté el obturador. Para llegar a una reserva había que estudiar el camino, calcular dónde cargar y, muchas veces, cambiar los planes según el clima o el estado de la ruta. El EX30 Cross Country nos acompañó en condiciones muy distintas, desde el ripio hasta la nieve, y conducir en eléctrico hizo que la experiencia fuera más silenciosa y cercana al entorno. Quisimos traer estas imágenes al MUT para compartir no solo la belleza de esos lugares, sino también todo lo que aprendimos al recorrerlos”, comentó Benjamín Valenzuela, fotógrafo y explorador.

    Los desafíos detrás de las fotografías

    La segunda etapa llevó al fotógrafo por rutas de ripio, pasos cordilleranos y sectores donde la infraestructura de carga es limitada. En zonas aisladas, como la Reserva Nacional Nalcas, la logística requirió buscar alternativas a los cargadores rápidos y conectar el vehículo a tomas de corriente tradicionales. Cada tramo exigió revisar las distancias, anticipar las condiciones del camino y dejar margen para modificar el itinerario.

    En ese escenario, el Volvo EX30 Cross Country permitió enfrentar terrenos diversos con tracción integral, mayor altura al suelo y elementos de protección exterior. La experiencia también puso en práctica una lección que Valenzuela había recogido desde el inicio de la Electro Ruta: viajar en eléctrico por zonas remotas es posible, pero requiere planificación y flexibilidad, especialmente cuando cambian el clima, los caminos o las opciones de carga disponibles.

    El recorrido sumó otra dimensión a esa experiencia. Al atravesar áreas cercanas a ecosistemas protegidos, el equipo debió conducir con prudencia, respetar los senderos habilitados y mantenerse atento a la presencia de fauna. La conducción eléctrica, sin ruido de motor ni emisiones por el tubo de escape, ofreció una manera distinta de experimentar esos paisajes.

    “La Electro Ruta nació con la idea de explorar hasta dónde podíamos llegar y de compartir los paisajes de Chile desde una mirada distinta. Acompañar a Benjamín durante estos dos años nos permitió conocer, en condiciones reales, tanto las posibilidades de nuestros vehículos eléctricos como los desafíos que todavía debemos abordar para facilitar viajes de larga distancia”, señaló Pablo Hube, gerente de Volvo Cars Chile.

    Los aprendizajes de la travesía también se relacionan con las dudas que muchas personas tienen sobre viajar en un vehículo eléctrico. “En nuestro último estudio sobre electromovilidad, la falta de puntos de carga y el temor a quedarse sin energía aparecieron entre las principales inquietudes. Esta ruta permitió llevar esas preguntas a la práctica: mostró que, con planificación y flexibilidad, se puede viajar en eléctrico por lugares alejados de las ciudades, y también que necesitamos seguir ampliando la infraestructura para que hacerlo sea cada vez más sencillo”, agregó Hube.

    Con su llegada al MUT, la Electro Ruta transforma el registro de un viaje en una experiencia abierta al público. Hasta el 12 de octubre, quienes visiten “Los paisajes de Chile en silencio” podrán recorrer, a través de la fotografía, algunos de los lugares que Valenzuela conoció durante una travesía de dos años por el patrimonio natural del país.

    Más sobre:Hub SustentabilidadVolvoElectromovilidadauto eléctricoElectro Ruta

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