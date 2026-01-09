EY lanza concurso que busca mejorar la calidad del agua a través de la IA

¿Cómo podemos usar nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), para hacer del acceso a agua de buena calidad una realidad universal? Esa es la pregunta que plantea la edición 2026 del EY AI & Data Challenge, iniciativa que comienza el 20 de enero y que busca reunir el talento de estudiantes universitarios y recién egresados de todo el mundo.

El contexto es preocupante: según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) solo un 56% de los cuerpos de agua de 120 países pueden considerarse “de buena calidad”. Además, la organización también ha advertido que el cambio climático podría causar un aumento en los niveles de contaminación del agua a nivel mundial, haciendo énfasis en la necesidad de un monitoreo adecuado.

El reto que plantea la organización consiste en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático e IA que correlacionen los parámetros de calidad del agua con las condiciones ambientales y meteorológicas locales utilizando datos recolectados en ríos de Sudáfrica entre los años 2011 y 2015.

“Es de suma relevancia, dado el contexto que estamos viviendo como planeta, que existan iniciativas como esta. Vamos a un paso acelerado a un calentamiento global y nuestra mejor herramienta es la tecnología, y en especial la IA. Y quién mejor para crear estas soluciones que las nuevas generaciones, que serán quienes estarán a cargo de resolver estas problemáticas en el futuro”, comenta Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile.

El desafío está abierto a estudiantes de educación superior y profesionales en inicio de carrera con menos de cinco años de experiencia, y pueden participar de manera individual o en equipos de hasta tres personas. El desafío finaliza el 13 de marzo de 2026, fecha en la que comienzan las evaluaciones.

Los finalistas se anunciarán el 1 de abril y los ganadores el 6 de mayo de 2026. Las mejores propuestas no sólo tendrán el potencial de generar cambios significativos para la población mundial, sino que podrán optar a premios en efectivo de hasta US $5.000 y la oportunidad de asistir a una celebración de reconocimiento en el extranjero.

Quienes deseen inscribirse en el desafío pueden hacerlo en https://challenge.ey.com/