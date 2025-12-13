VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    La consultora EY, la Bolsa de Santiago y el Instituto de Directores de Chile presentaron los resultados de la novena edición de la encuesta La Voz del Mercado (LVM), cuyo objetivo es mostrar cómo los actores relevantes de la industria financiera, analistas y académicos perciben el gobierno corporativo de las firmas más transadas en la plaza bursátil.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    Inteligencia artificial

    En medio de la fuerte irrupción de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías en todo ámbito de la sociedad, la novena edición de la encuesta La Voz del Mercado (LVM), realizada por la consultora EY, la Bolsa de Santiago (filial de nuam) y el Instituto de Directores de Chile, revela un fuerte cambio en las prioridades de los gobiernos corporativos de las empresas para este 2025.

    El sondeo, cuyo objetivo es mostrar cómo los actores relevantes de la industria financiera, analistas y académicos perciben el gobierno corporativo de las firmas más transadas en la plaza bursátil, se realizó entre septiembre y octubre de este año y consideró como encuestados a 365 directores, gerentes de primera línea, analistas del mercado de capitales, académicos y otros actores influyentes.

    Si bien la principal prioridad de este año de la agenda de los directorios sigue siendo la estrategia de crecimiento, el sondeo revela también que la transformación digital pasó del octavo lugar en 2024 al segundo lugar este año. A su vez, la seguridad de la información (ciberseguridad) y protección de datos también subió un peldaño y quedó el tercer lugar de prioridades este año (ver infografía).

    “En un entorno dinámico y en constante evolución, es fundamental que los directorios prioricen estrategias de crecimiento sostenido, acompañados de herramientas de transformación digital, que son clave para adaptarnos a los desafíos de hoy. Por otro lado, la satisfacción con los pilares del gobierno corporativo ha mejorado notablemente desde el 2020 a la fecha, reflejando un compromiso renovado con la transparencia y la sostenibilidad. Además, la integración de la IA en las decisiones estratégicas es crucial para mantener la competitividad”, afirma Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile.

    Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile. www.cristianprado.cl

    Los detalles del estudio fueron dados a conocer este viernes en un evento realizado en la rueda de la Bolsa de Santiago. En la instancia, se reconoció a las compañías mejores evaluadas por el mercado: Banco de Chile, CCU y Empresas Copec. Además, Cencosud fue reconocida como la ‘empresa destacada 2025’.

    Los pilares

    En relación a los pilares que sustentan el gobierno corporativo de las empresas, la encuesta reveló una mejora sustancial en su evaluación: todos los pilares mejoraron su satisfacción con relación a 2024, superando el promedio de los últimos 5 años y alcanzando su mejor registro en ese periodo.

    El pilar “ambiente de control” sigue siendo la fortaleza de las empresas evaluadas, obteniendo la más alta satisfacción, seguido por “estrategia de negocio”. En tanto, el pilar de “gestión de sostenibilidad” tiene la satisfacción más baja en promedio y 2025 no es la excepción.

    En cuanto a las preguntas coyunturales, el estudio mostró que el 93% de los encuestados está de acuerdo con que es relevante o muy relevante que los directorios consideren el impacto de la IA en su estrategia corporativa. En este sentido, el principal riesgo considerado para esta irrupción de la IA es la reducción del juicio humano en decisiones críticas (24%), seguido por los riesgos de ciberseguridad y protección de datos (22%) y el desconocimiento de los directorios sobre la tecnología (20%).

    Por otro lado, el 86% de los encuestados considera importante o medianamente importantes los temas de norma IFRS S1 y S2 para la toma de decisiones al momento de evaluar la inversión, lo que da cuenta de la relevancia que tendrá la norma, cuando entre en vigor para el ejercicio 2026. En tanto, la satisfacción de gobierno corporativo en general aumenta 9 puntos porcentuales, alcanzando un 87% vs. el 78% del 2024.

    “Vemos con optimismo cómo el mercado ha incorporado con mayor exhaustividad la sostenibilidad en sus decisiones. En 2025, la satisfacción con la gestión en este ámbito aumentó siete puntos porcentuales respecto de 2024, alcanzando su mejor nivel en cinco años. A ello se suma la demanda de los directores por seguir avanzando en estos temas, con énfasis en la incorporación de métricas y reportes más completos —como los estándares IFRS S1 y S2—, esenciales para fortalecer la transparencia, la confianza y la competitividad de los mercados”, afirma Carlos Barrios, gerente senior de Sostenibilidad & Investor Relations (IR) de nuam.

    Fadua Gajardo, directora ejecutiva del IdDC, también destaca el aumento de confianza. “Los resultados muestran el mayor nivel de confianza en cinco años. Este avance confirma que las empresas chilenas han fortalecido sus prácticas de control y transparencia, lo que permite volver a orientar la agenda hacia el crecimiento. Sin embargo, me preocupa que la sostenibilidad descienda en las prioridades, ya que debe seguir siendo un pilar central del gobierno corporativo, especialmente, con la entrada en vigor de las normas IFRS S1 y S2”, concluye.

    Más sobre:EncuestaSondeoInteligencia Artificial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Lo más leído

    1.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    2.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    3.
    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    4.
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    5.
    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025
    Negocios

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    La cartera de las isapres cambia por la crisis de natalidad: cargas por cotizante caen a menos de la mitad

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera
    El Deportivo

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles
    Mundo

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas