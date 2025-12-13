La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

En medio de la fuerte irrupción de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías en todo ámbito de la sociedad, la novena edición de la encuesta La Voz del Mercado (LVM), realizada por la consultora EY, la Bolsa de Santiago (filial de nuam) y el Instituto de Directores de Chile, revela un fuerte cambio en las prioridades de los gobiernos corporativos de las empresas para este 2025.

El sondeo, cuyo objetivo es mostrar cómo los actores relevantes de la industria financiera, analistas y académicos perciben el gobierno corporativo de las firmas más transadas en la plaza bursátil, se realizó entre septiembre y octubre de este año y consideró como encuestados a 365 directores, gerentes de primera línea, analistas del mercado de capitales, académicos y otros actores influyentes.

Si bien la principal prioridad de este año de la agenda de los directorios sigue siendo la estrategia de crecimiento, el sondeo revela también que la transformación digital pasó del octavo lugar en 2024 al segundo lugar este año. A su vez, la seguridad de la información (ciberseguridad) y protección de datos también subió un peldaño y quedó el tercer lugar de prioridades este año (ver infografía).

“En un entorno dinámico y en constante evolución, es fundamental que los directorios prioricen estrategias de crecimiento sostenido, acompañados de herramientas de transformación digital, que son clave para adaptarnos a los desafíos de hoy. Por otro lado, la satisfacción con los pilares del gobierno corporativo ha mejorado notablemente desde el 2020 a la fecha, reflejando un compromiso renovado con la transparencia y la sostenibilidad. Además, la integración de la IA en las decisiones estratégicas es crucial para mantener la competitividad”, afirma Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile.

Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile. www.cristianprado.cl

Los detalles del estudio fueron dados a conocer este viernes en un evento realizado en la rueda de la Bolsa de Santiago. En la instancia, se reconoció a las compañías mejores evaluadas por el mercado: Banco de Chile, CCU y Empresas Copec. Además, Cencosud fue reconocida como la ‘empresa destacada 2025’.

Los pilares

En relación a los pilares que sustentan el gobierno corporativo de las empresas, la encuesta reveló una mejora sustancial en su evaluación: todos los pilares mejoraron su satisfacción con relación a 2024, superando el promedio de los últimos 5 años y alcanzando su mejor registro en ese periodo.

El pilar “ambiente de control” sigue siendo la fortaleza de las empresas evaluadas, obteniendo la más alta satisfacción, seguido por “estrategia de negocio”. En tanto, el pilar de “gestión de sostenibilidad” tiene la satisfacción más baja en promedio y 2025 no es la excepción.

En cuanto a las preguntas coyunturales, el estudio mostró que el 93% de los encuestados está de acuerdo con que es relevante o muy relevante que los directorios consideren el impacto de la IA en su estrategia corporativa. En este sentido, el principal riesgo considerado para esta irrupción de la IA es la reducción del juicio humano en decisiones críticas (24%), seguido por los riesgos de ciberseguridad y protección de datos (22%) y el desconocimiento de los directorios sobre la tecnología (20%).

Por otro lado, el 86% de los encuestados considera importante o medianamente importantes los temas de norma IFRS S1 y S2 para la toma de decisiones al momento de evaluar la inversión, lo que da cuenta de la relevancia que tendrá la norma, cuando entre en vigor para el ejercicio 2026. En tanto, la satisfacción de gobierno corporativo en general aumenta 9 puntos porcentuales, alcanzando un 87% vs. el 78% del 2024.

“Vemos con optimismo cómo el mercado ha incorporado con mayor exhaustividad la sostenibilidad en sus decisiones. En 2025, la satisfacción con la gestión en este ámbito aumentó siete puntos porcentuales respecto de 2024, alcanzando su mejor nivel en cinco años. A ello se suma la demanda de los directores por seguir avanzando en estos temas, con énfasis en la incorporación de métricas y reportes más completos —como los estándares IFRS S1 y S2—, esenciales para fortalecer la transparencia, la confianza y la competitividad de los mercados”, afirma Carlos Barrios, gerente senior de Sostenibilidad & Investor Relations (IR) de nuam.

Fadua Gajardo, directora ejecutiva del IdDC, también destaca el aumento de confianza. “Los resultados muestran el mayor nivel de confianza en cinco años. Este avance confirma que las empresas chilenas han fortalecido sus prácticas de control y transparencia, lo que permite volver a orientar la agenda hacia el crecimiento. Sin embargo, me preocupa que la sostenibilidad descienda en las prioridades, ya que debe seguir siendo un pilar central del gobierno corporativo, especialmente, con la entrada en vigor de las normas IFRS S1 y S2”, concluye.