Empatía: el nuevo eje del liderazgo que mide a las empresas en sostenibilidad

El estudio Marcas Empáticas, desarrollado por Gestión Social, Parla y Criteria, propone una nueva forma de evaluar la sostenibilidad corporativa, enfocándose no solo en los discursos, sino en la coherencia entre valores internos y acciones concretas.

La empatía comienza a posicionarse como una herramienta estratégica clave en el mundo empresarial. Ese fue el tema central del nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, donde Paula García de los Ríos, socia de la consultora Gestión Social, abordó cómo este atributo está redefiniendo los modelos de negocio, los nuevos liderazgos y la productividad en las organizaciones.

Durante la entrevista, García de los Ríos sostuvo que ya no basta con cumplir estándares o mostrar buenos resultados financieros dentro de las empresas, sino que el tipo de liderazgos, de la mano de una buena gestión comunicaciones, se convierte en un factor clave en la estrategia de negocio. “Nos parecía que la empatía era un concepto súper potente, porque tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones de conectarse con su entorno y actuar en coherencia”, explicó, destacando que este enfoque permite anticipar tendencias, leer el entorno y construir ventajas competitivas reales.

Paula García de los Ríos, socia de la consultora Gestión Social

La conversación se dio en el marco del nuevo estudio Marcas Empáticas, desarrollado por Gestión Social, Parla y Criteria, que propone una nueva forma de evaluar la sostenibilidad corporativa, poniendo el foco no solo en los discursos, sino en la coherencia entre valores y acciones concretas. Según explicó la entrevistada, el instrumento fue construido a partir de la escucha activa: “Creemos que la escucha es lo que está a la base y es fundamental para poder ejercitar la empatía”, detallando que el estudio combinó entrevistas a tomadores de decisión con encuestas masivas y preguntas abiertas.

Uno de los principales hallazgos del estudio fue la brecha entre la intención valórica de las marcas y sus acciones concretas. “Las personas evalúan bien la parte valórica, pero evalúan de peor manera las acciones. Ahí la coherencia es lo más relevante a la hora de medir la empatía”, advirtió García de los Ríos, enfatizando que no basta con declarar compromisos si estos no se reflejan en decisiones estratégicas visibles para los distintos grupos de interés.

En esa línea, la entrevistada alertó sobre los riesgos de abordar la empatía solo desde la comunicación. “La mentira tiene patas cortas. Es súper evidente cuando una marca promete ‘yo te escucho’ y después la experiencia real no lo respalda”, señaló, agregando que esta incoherencia no solo impacta a los consumidores, sino también a los trabajadores, quienes perciben rápidamente cuando el relato corporativo no coincide con la cultura interna.

De este modo, la empatía, sostuvo, debe ser un atributo transversal, integrado a la cultura organizacional y al liderazgo. “Trabajar desde la cultura organizacional es súper difícil, pero hoy día es donde de verdad te juegas la diferencia competitiva. Todo lo técnico tiene solución, porque la tecnología avanza; donde está el verdadero desafío es en las personas, y es súper difícil de gestionar”, afirmó.

Desde una mirada más estructural, García de los Ríos planteó que muchos proyectos de inversión hoy fracasan no por problemas técnicos, sino por conflictos sociales. “Los proyectos no se caen por la ingeniería, se caen por temas sociales”, dijo, reforzando la idea de que la empatía y la legitimidad social son factores críticos para el desarrollo sostenible de largo plazo .

De cara al futuro, la socia de Gestión Social adelantó que espera que el estudio Marcas Empáticas tenga nuevas versiones, con el objetivo de seguir instalando este concepto en la agenda empresarial. “Esto es una invitación a que las empresas mejoren. Este estudio nos ayuda a poner nuevos temas sobre la mesa para que las empresas vayan mejorando en su gestión de sostenibilidad y de comunicación”, concluyó.

