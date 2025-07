Lo Valledor lanza su primer Reporte de Sustentabilidad y se posiciona como referente ambiental en América Latina

El Mercado Mayorista Lo Valledor (MMLV) presentó el 30 de junio su primer Reporte de Sustentabilidad, consolidando más de una década de esfuerzos orientados a operar con eficiencia y menor impacto ambiental. El documento, acompañado por la oficialización de su Política de Sostenibilidad 2030, convierte a la empresa en pionera en su rubro y establece un precedente para otros actores del ecosistema agroalimentario.

Entre las cifras más destacadas del reporte, se consideran la reducción del 58% en el consumo hídrico, disminución del 54% del gasto eléctrico en los patios y valorización del 65% de los residuos generados durante 2024. Estos logros responden a una estrategia ambiental de largo plazo que articula programas de compostaje, alimentación animal, reciclaje y eficiencia energética.

“Son cifras que hablan por sí solas, pero más allá de los números, reflejan un cambio cultural profundo dentro del mercado. Lo que hace una década eran esfuerzos aislados, hoy son parte de una estrategia integrada que involucra a toda nuestra comunidad y que tiene metas claras al 2030”, afirmó Marcelo de Moras, gerente general de MMLV, durante la ceremonia de lanzamiento.

Entre los hitos destacados se encuentra el Programa de compostaje, que solo en 2024 valorizó 15.200 toneladas de residuos orgánicos, el equivalente a un 45% del total de residuos generados en el mercado. A ello se suma el Programa de alimentación animal, con más de 4.000 toneladas entregadas a 380 familias de pequeños agricultores en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, y un sistema de reciclaje que recuperó 230 toneladas de cartón, plástico y vidrio.

“Uno de los grandes desafíos ambientales del sector mayorista en América Latina es la gestión de residuos orgánicos y no orgánicos a gran escala. En nuestro caso, el ser un mercado privado nos ha permitido planificar una estrategia ambiental con mayor agilidad y alinear bajo un reporte una serie de iniciativas que llevábamos años desarrollando. Esto ha sido clave para avanzar hacia una operación más sostenible”, explicó de Moras.

En materia social, destaca el rol del Banco de Alimentos Lo Valledor, que en 2024 distribuyó 929,6 toneladas de frutas y verduras a 88 organizaciones sociales, beneficiando a más de 23.000 personas. Estas acciones se suman a un contrato de suministro de energía 100% limpia, una medición certificada de huella de carbono y proyectos en curso para ampliar la electromovilidad y mejorar la infraestructura sanitaria del recinto.

Trazando una hoja de ruta para la región

El lanzamiento del reporte, al que asistieron la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; el alcalde de San Esteban, Christian Ortega; el oficial de la FAO en Chile, João Intini; y líderes del mundo público-privado, posiciona a Lo Valledor como líder regional en sostenibilidad aplicada a la distribución agroalimentaria.

“Este primer Reporte de Sustentabilidad representa un hito que consolida MMLV como el primer mercado mayorista de Latinoamérica en articular sus avances ambientales y sociales bajo un marco estratégico y medible. Esperamos que nuestras iniciativas inspiren a otros actores del ecosistema alimentario, evidenciando que pueden avanzar decididamente hacia modelos circulares, eficientes y responsables”, sostuvo su gerente general.

Con el objetivo de alinear sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mercado identificó avances en al menos siete metas globales, desde energía limpia hasta producción responsable y seguridad alimentaria. En esa línea, su ambicioso plan de “cero residuos a relleno sanitario” al año 2030 se proyecta como un eje articulador de futuras innovaciones.

“Cuando comenzamos a ordenar nuestras iniciativas, nos dimos cuenta de que ya estábamos avanzando en al menos siete ODS, como energía asequible y no contaminante, trabajo y crecimiento económico, o producción y consumo responsable. Nuestro objetivo de ‘cero residuos’ al 2030 es una meta ambiciosa, pero también una puerta de entrada para innovar y abrir nuevas líneas de acción”, señaló de Moras.

Del mismo modo, hizo un llamado al sector mayorista latinoamericano a dar el paso hacia modelos más responsables: “El mensaje es claro: incorporar prácticas sostenibles no es un costo, es una inversión. No solo mejora el impacto ambiental, también genera un cambio cultural interno, fortalece la organización y gana legitimidad frente a la comunidad”.

Con esta primera hoja de ruta pública y medible, Lo Valledor proyecta su liderazgo no solo como un nodo clave del abastecimiento agroalimentario en Chile, sino como un referente latinoamericano en sostenibilidad integral. “Este no es el punto de llegada, sino de partida. Con este reporte consolidamos una década de aprendizajes y damos un paso hacia una nueva etapa institucional, donde la sostenibilidad ya no es sólo una declaración, sino parte del ADN del mercado”, terminó diciendo de Moras.