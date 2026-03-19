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    Sustentabilidad

    Permiso de circulación otorga poder a los ciudadanos para hacer cambios en comunas rurales

    Por sexto año consecutivo, "Saca Tu Permiso Rural" habilita la portabilidad del permiso de circulación, para ayudar directamente a comunas vulnerables y/o rezagadas, esta vez en las regiones de Antofagasta, Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Santa Juana es una comuna de Chile ubicada en la provincia de Concepción, Región del Biobío, en la zona central de Chile

    Por sexto año consecutivo, la campaña “Saca Tu Permiso Rural” de Balloon Latam y Comunidades Portal, se consolida como una de las herramientas de mayor impacto para lograr cambios en aquellas comunas rurales más rezagadas o en situación de vulnerabilidad. Desde su creación, la iniciativa ha beneficiado a más de 34 comunas rurales, algunas de ellas aumentando hasta un 50% sus recursos.

    Sabemos que más del 80% del territorio nacional corresponde a comunas rurales, con menor densidad poblacional, lejos de los servicios más críticos y con evidencia de inequidades sociales. En 2021 la empresa B Balloon Latam y Comunidades Portal, de las áreas protegidas Patagonia chilena, idearon la manera de contribuir al cierre de brechas entre el mundo urbano y el rural, a través de un instrumento concreto como es el permiso de circulación y año tras año, se ha ido perfeccionando, ampliando y diversificando, en post de comunas postergadas.

    Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, explica: " Saca tu Permiso Rural (STPR) nace como un hito de innovación social y de corresponsabilidad ciudadana, que permite convertir un trámite cotidiano como es el pago del permiso de circulación, en una herramienta concreta de equidad territorial".

    El foco son las comunas rurales, donde hay una menor actividad económica y un parque automotriz más reducido, por lo que los ingresos propios son muy bajos. Esto las hace altamente dependientes del Fondo Común Municipal y de transferencias del Estado, reduciendo su capacidad de decisión y acción.

    La Portabilidad del Permiso de Circulación se transforma así en un instrumento que facilita el traslado de un seguro a cualquier comuna del país, de forma online, práctica y sencilla. Esta acción puede modificarse cada año y así elegir la comuna a la que cada conductor quiere beneficiar directamente o bien, compañías que deciden adherir a la campaña a través de su flota de vehículos.

    El impacto es claro: municipios fortalecidos, familias con acceso a servicios básicos, comunidades que recuperan espacios públicos y territorios rurales que empiezan a ser protagonistas de su propio desarrollo.

    Este año, las comunas participantes son las siguientes: en Antofagasta, Mejillones; en Biobío, Santa Juana, Alto Biobío; en Magallanes, Timaukel, San Gregorio, Primavera, Laguna Blanca; en Maule, Licantén; en Los Lagos, Futaleufú, Palena, Hualaihué, Chaitén; y en Aysén, Cochrane, Río Ibáñez, Tortel, O´Higgins, Guaitecas, Cisnes, Chile Chico y Lago Verde. Este año la campaña se realiza junto SOAP Bomberos de Chile y Southbridge compañía de seguros.

    El trámite se realiza de forma ágil y sencilla en 5 pasos: ingreso al sitio web, selección de la comuna rural que se desea ayudar, ingreso de los datos del vehículo, pago online y recepción del permiso 2026 en pdf.

    Saca Tu Permiso Rural ha impactado a más de 34 comunas del país alcanzando 5.110 permisos de circulación, con un beneficio directo de 1.300 millones de pesos a la fecha. La iniciativa ha logrado un aumento de hasta 691% del crecimiento en beneficio directo de municipios rurales, representado en: mejoras de infraestructura y espacios públicos (25% del total), desarrollo comunitario y apoyo social (20%), fomento cultural, educativo y comunitario (19%), apoyo al plan de gestión ambiental (19%) y fortalecimiento de capacidades municipales (18%).

    Más información en https://balloonlatam.com/participa/stpr

    Santa Juana es una comuna de Chile ubicada en la provincia de Concepción, Región del Biobío, en la zona central de Chile
    Más sobre:Hub SustentabilidadPermiso de circulaciónSaca Tu Permiso RuralBalloon LaramCTPRInnovación socialcorresponsabilidad ciudadana

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