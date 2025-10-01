Primer “Jardín Fest”: feria promoverá a emprendedores y jardines más sostenibles

Los amantes de la jardinería, paisajismo y novedades para disfrutar los espacios al aire libre podrán ser parte del primer “Jardín Fest”. Se trata de la primera gran feria de jardín totalmente gratuita para sus visitantes.

El encuentro, que se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre en los estacionamientos en superficie de la tienda Sodimac Las Condes (Av. Las Condes 11049) entre las 11:00 y 20:00 horas, espera congregar a más de 5.000 asistentes.

Sodimac Jardín Fest

“Jardín Fest” ofrecerá un espacio de encuentro único con más de 40 stands, sobre 20 charlas para el bueno uso de productos y tendencias, y 40 marcas con las últimas novedades y descuentos especiales en jardín, terrazas, piscinas y campings. Esta actividad dará una especial presencia a los emprendedores para impulsar su desarrollo, a lo que se agregan productos de distintos proveedores de Sodimac.

La sostenibilidad será otro foco. Como parte de las charlas, se hablará sobre las alternativas en especies nativas de bajo consumo de agua y cómo transformar el jardín en un espacio vivo, lleno de flores, aves y polinizadores, entre otras temáticas. En productos, se exhibirán las últimas tecnologías que ahorran y simplifican la mantención de jardines, con sistemas inteligentes inalámbricos para riego automatizado y robots cortapasto.

La feria contará con espacios de entretención para niños, áreas de descanso, carros de comida y un ambiente pet friendly para que toda la familia sea parte de la experiencia.