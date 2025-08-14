SUSCRÍBETE
Residuos peligrosos bajo control: el plan de Veolia Chile para gestionar desechos y avanzar hacia el net-zero

En conversación con Bárbara Pezoa en Hub Sustentabilidad, el gerente comercial de Residuos Hospitalarios y Peligrosos de Veolia Chile, Eduardo Pinto, explicó cómo gestionan los residuos hospitalarios peligrosos, mientras avanzan en la reducción de su huella de carbono.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes

En un nuevo programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna, el gerente comercial de Residuos Hospitalarios y Peligrosos de Veolia Chile, Eduardo Pinto, detalló cómo la multinacional francesa, con 170 años de historia y 40 de presencia en Chile, está impulsando soluciones para un manejo seguro de residuos peligrosos y hospitalarios, con miras a una transformación ecológica y estrategias ambiciosas en materia de sostenibilidad.

“Veolia es una empresa medioambiental que tiene un propósito muy potente y hoy día dentro de esta búsqueda nos pusimos como meta la transformación ecológica, ese es nuestro emblema, nuestro propósito”, señaló Pinto, explicando que la empresa opera en tres áreas principales: gestión del agua, gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos) y eficiencia energética.

Durante gran parte de la conversación, Pinto explicó qué son los residuos peligrosos hospitalarios y cómo pueden tener un uso y manejo seguro una vez usados. Residuos que, por ejemplo, incluyen “productos que están contaminados con sangre y la sangre trae patógenos, enfermedades donde VIH, distintos patógenos que finalmente a la humanidad ponen riesgo”. En este sentido, explicó que la regulación chilena se fortaleció luego de que “aparecieran agujas cortopunzantes en las playas”, lo que llevó a establecer normas como el Decreto Supremo N°6 y N°148.

La magnitud del problema es considerable: “Una clínica grande privada puede estar generando 30 toneladas mensuales de estos residuos especiales”, advirtió. Por eso, Veolia opera seis plantas en Chile —de Antofagasta a Coyhaique— para tratarlos mediante incineración o esterilización, eliminando así su riesgo biológico.

Uno de los ejes estratégicos de Veolia es el programa Reeboks, que reutiliza contenedores para objetos cortopunzantes. “Implementamos una máquina que nos permite reutilizar algunos contenedores amarillos donde van los cortopunzantes, hay que tener análisis microbiológicos que avalen que el sistema está funcionando para poder reutilizar estos contenedores y así que el plástico no llegue a los rellenos”, explicó Pinto.

Este sistema ha permitido que “evitar que más de un millón quinientas mil cajas plásticas llegasen a rellenos sanitarios. Eso si lo llevamos a CO2 equivale a 650 toneladas de CO2 menos al ambiente. Entonces, ahí también ayudamos a nuestros clientes a que se vayan certificando y vayan teniendo esta disminución de huella", indicó.

El próximo paso, afirmó Pinto, es incorporar electromovilidad en la recolección. “Para 2025, el plan es implementar electromovilidad para que disminuyamos la huella de carbono en este retiro y este flujo vehicular que tenemos en las calles con la gestión de residuos”.

Plan estratégico Green Up

Veolia trabaja bajo su hoja de ruta Green Up, enfocada en eficiencia energética, tecnologías del agua y gestión de residuos peligrosos. “Una clínica u hospital grande consume entre 60 y 100 millones de pesos mensuales en energía. Esa es su factura energética. Más ahora con el alza que han tenido de energía. Entonces, muchos nos han pedido urgentemente implementar esta medida”, indicó Pinto, destacando que el plan busca reducir costos y emisiones para sus clientes.

Ahora bien, el gerente indicó que avanzar en sostenibilidad implica inversión. “Tener este equipamiento en una planta donde sanitizamos y reutilizamos los contenedores no es barato. Implementar la electromovilidad no es barato. Entonces, en todo este ámbito, el mercado, lo bueno es que ahí se ha ido adaptando y vamos en un lineamiento hacia allá”.

Mirando al largo plazo, Veolia se propone “ser una compañía net zero al 2050”, lo que implica reducir sus gases de efecto invernadero. En 2024, la empresa ya evitó la emisión de 15 millones de toneladas de CO2 a nivel global, y busca llegar a 18 millones en 2027.

En el ámbito del agua, la meta es preservar 1.500 millones de metros cúbicos y tratar 10 millones de toneladas de residuos peligrosos. “Son metas bastante complejas, pero cada vez más personas se están subiendo a este objetivo, y creemos que lo vamos a lograr”, concluyó Pinto.

Escucha el programa completo aquí:

