SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Sodimac impulsa a sus proveedores a medir y reducir la huella de carbono en alianza junto a Proyectae

En una nueva entrevista de Hub Sustentabilidad, Cristian Riffo, jefe de Medio Ambiente en Sodimac, y José Luis Huepe, jefe de consultoría en Sostenibilidad de Proyectae, conversaron sobre la alianza que impulsa a más de 2.000 proveedores a medir y reducir su huella de carbono, fortaleciendo la sostenibilidad en su cadena de valor, que incluye capacitaciones, una guía y beneficios para quienes avancen en su gestión.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes

En el mundo de la sostenibilidad, la colaboración entre actores es fundamental. Así lo demostró la alianza entre Sodimac y la consultora Proyectae, en un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en radio Duna, que busca acompañar a más de 2.000 proveedores en el desafío de medir, gestionar y reducir sus emisiones de carbono, avanzando hacia una cadena de valor más sostenible.

Según Cristian Riffo, jefe de Medio Ambiente de Sodimac, el desafío más grande está más allá de las operaciones propias de la empresa. “En el retail, el mayor porcentaje de la huella de carbono no está asociado a las operaciones directas nuestras, prácticamente el 90% está en lo que se llama el alcance 3, que son estas emisiones indirectas (...) principalmente asociadas a los productos que comercializamos en su fase de producción, de uso y de término de su vida útil”.

En esa línea, Riffo sostiene que “es fundamental sumar a nuestros proveedores a este trabajo”, destacando que Sodimac ya ha avanzado en la reducción de sus emisiones directas, pero que el impacto real depende de involucrar a toda la cadena.

Proyectae ha jugado un rol clave en este desafío. José Luis Huepe, gerente de consultoría de la firma, quien también estuvo presente en la entrevista en radio Duna, explicó que la estrategia parte de un diagnóstico de la diversidad de realidades entre los proveedores. “Hay organizaciones pequeñas que nunca han medido la huella, hay organizaciones grandes que ya tienen metas fijadas. Entonces, una etapa inicial es conocer a cada uno, ver las motivaciones, porque las decisiones en las empresas se toman por convicciones. Una etapa de capacitación y demostrar que hay que preocuparse de la huella de carbono es fundamental”.

Riffo destaca que la recepción de los proveedores ha sido positiva. “Ven con muy buenos ojos que no solo se les pida cumplir o exigirles algo, sino que les estamos dando una herramienta para que ellos implementen y mejoren su gestión ambiental. Esto ya no es un tema de Sodimac, no es un tema de una compañía, es un tema a nivel global”.

De hecho, Sodimac participa en instancias internacionales que buscan homologar exigencias y evitar la dispersión de estándares. “Homologamos, unificamos, generamos un estándar y así lo que les va a pedir The Home Depot, les va a pedir Walmart, les va a pedir Sodimac, van a ser todos lo mismo”, explicó Riffo.

Los beneficios para las empresas que se suman son múltiples, según Huepe, ya que “al medir la huella voy a identificar dónde consumo más energía o combustible, lo que me permite identificar eficiencia y reducir costos. También puedo alinearme con lo que esperan mis consumidores o inversionistas y abrir acceso a nuevos capitales (...) Además, me permite anticiparme a normativas, como el impuesto al CO2 en Chile o las regulaciones europeas para exportar”.

Para reforzar este trabajo, Sodimac desarrolló una Guía de Huella de Carbono para Proveedores, disponible en su sitio web Cuidemos la Casa de Todos. Ante esto, Riffo sostiene la idea de que “es una invitación a trabajar en conjunto, a no dejar a nadie abajo".

Del mismo modo, concluye que “el programa también tiene incentivos: mejoras en condiciones, pagos más rápidos, diferenciación de productos y participación en procesos de comunicación. La idea es traspasar el conocimiento y avanzar juntos, sin dejar empresas afuera porque no lo están haciendo aún”.

Escucha el programa completo aquí:

Más sobre:Hub SustentabilidadSodimacProyectaeHuella de CarbonoImpacto AmbientalCO2Medio AmbienteProveedoresCadena de Suministro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo descarta dar detalles de cambio de gabinete y apunta a atribución del Presidente de pedir renuncia a ministros

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Vallejo descarta dar detalles de cambio de gabinete y apunta a atribución del Presidente de pedir renuncia a ministros
Chile

Vallejo descarta dar detalles de cambio de gabinete y apunta a atribución del Presidente de pedir renuncia a ministros

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance
Negocios

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Para volver a cre(c)er

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Presidente de la U apunta a la policía de Buenos Aires: “Me llama la atención que no haya ningún argentino detenido”
El Deportivo

Presidente de la U apunta a la policía de Buenos Aires: “Me llama la atención que no haya ningún argentino detenido”

El comunicado de Independiente tras los trágicos hechos en Avellaneda: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante”

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos
Cultura y entretención

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
Mundo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos