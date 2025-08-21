Sodimac impulsa a sus proveedores a medir y reducir la huella de carbono en alianza junto a Proyectae

En el mundo de la sostenibilidad, la colaboración entre actores es fundamental. Así lo demostró la alianza entre Sodimac y la consultora Proyectae, en un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en radio Duna, que busca acompañar a más de 2.000 proveedores en el desafío de medir, gestionar y reducir sus emisiones de carbono, avanzando hacia una cadena de valor más sostenible.

Según Cristian Riffo, jefe de Medio Ambiente de Sodimac, el desafío más grande está más allá de las operaciones propias de la empresa. “En el retail, el mayor porcentaje de la huella de carbono no está asociado a las operaciones directas nuestras, prácticamente el 90% está en lo que se llama el alcance 3, que son estas emisiones indirectas (...) principalmente asociadas a los productos que comercializamos en su fase de producción, de uso y de término de su vida útil”.

En esa línea, Riffo sostiene que “es fundamental sumar a nuestros proveedores a este trabajo”, destacando que Sodimac ya ha avanzado en la reducción de sus emisiones directas, pero que el impacto real depende de involucrar a toda la cadena.

Proyectae ha jugado un rol clave en este desafío. José Luis Huepe, gerente de consultoría de la firma, quien también estuvo presente en la entrevista en radio Duna, explicó que la estrategia parte de un diagnóstico de la diversidad de realidades entre los proveedores. “Hay organizaciones pequeñas que nunca han medido la huella, hay organizaciones grandes que ya tienen metas fijadas. Entonces, una etapa inicial es conocer a cada uno, ver las motivaciones, porque las decisiones en las empresas se toman por convicciones. Una etapa de capacitación y demostrar que hay que preocuparse de la huella de carbono es fundamental”.

Riffo destaca que la recepción de los proveedores ha sido positiva. “Ven con muy buenos ojos que no solo se les pida cumplir o exigirles algo, sino que les estamos dando una herramienta para que ellos implementen y mejoren su gestión ambiental. Esto ya no es un tema de Sodimac, no es un tema de una compañía, es un tema a nivel global”.

De hecho, Sodimac participa en instancias internacionales que buscan homologar exigencias y evitar la dispersión de estándares. “Homologamos, unificamos, generamos un estándar y así lo que les va a pedir The Home Depot, les va a pedir Walmart, les va a pedir Sodimac, van a ser todos lo mismo”, explicó Riffo.

Los beneficios para las empresas que se suman son múltiples, según Huepe, ya que “al medir la huella voy a identificar dónde consumo más energía o combustible, lo que me permite identificar eficiencia y reducir costos. También puedo alinearme con lo que esperan mis consumidores o inversionistas y abrir acceso a nuevos capitales (...) Además, me permite anticiparme a normativas, como el impuesto al CO2 en Chile o las regulaciones europeas para exportar”.

Para reforzar este trabajo, Sodimac desarrolló una Guía de Huella de Carbono para Proveedores, disponible en su sitio web Cuidemos la Casa de Todos. Ante esto, Riffo sostiene la idea de que “es una invitación a trabajar en conjunto, a no dejar a nadie abajo".

Del mismo modo, concluye que “el programa también tiene incentivos: mejoras en condiciones, pagos más rápidos, diferenciación de productos y participación en procesos de comunicación. La idea es traspasar el conocimiento y avanzar juntos, sin dejar empresas afuera porque no lo están haciendo aún”.

Escucha el programa completo aquí: