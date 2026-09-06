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    Tecnología satelital permitirá seguir al pitotoy chico en una migración de hasta 15 mil kilómetros

    Cuarenta individuos de pitotoy chico serán equipados durante los próximos dos años con transmisores del sistema Motus para seguir sus desplazamientos entre Norteamérica y Sudamérica y generar nuevos antecedentes para su conservación. La iniciativa es impulsada por Fundación Cosmos y Audubon.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    En el marco del Día Mundial de las Aves Playeras, por primera vez en el Humedal Río Maipo y Penco, el pitotoy chico (Tringa flavipes) será monitoreado mediante tecnología satelital de rastreo para conocer con mayor precisión sus movimientos a lo largo de una ruta migratoria que puede alcanzar los 15 mil kilómetros. La iniciativa forma parte de “Aves sin Fronteras”, programa impulsado por Fundación Cosmos y Audubon para fortalecer el conocimiento y la conservación de las aves migratorias.

    El pitotoy chico es un ave playera reconocible por sus largas patas amarillas y su pico fino y recto. Se reproduce durante el verano boreal en zonas del Ártico de Alaska y el norte de Canadá y, una vez finalizada esa temporada, emprende un viaje de miles de kilómetros hacia el sur. En su recorrido atraviesa Norteamérica y el golfo de México hasta llegar a gran parte de Sudamérica. En Chile puede encontrarse desde Arica hasta Tierra del Fuego, su límite austral, donde su presencia se vuelve más escasa.

    Para seguir ese recorrido, el proyecto contempla equipar a 40 individuos con pequeños transmisores del Sistema de Rastreo de Fauna Silvestre Motus durante dos años, distribuidos equitativamente entre el Humedal Río Maipo y Penco. Durante el primer año serán marcadas 20 aves -10 en cada territorio- y otras 20 durante el segundo.

    Los transmisores emiten una señal que puede ser identificada cuando las aves pasan dentro del rango de las antenas que forman parte de la red internacional Motus. El Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo ya cuenta con una de estas estaciones y, en el marco del proyecto, se instalará una nueva antena en Penco, sumando 2 antenas a una red actual de 11 en Chile, más de 200 en América Latina y de 2.500 en el Hemisferio De esta forma, será posible generar información sobre los desplazamientos del pitotoy chico y conectar sus registros con los obtenidos en otros puntos de su ruta migratoria.

    La iniciativa forma parte de un trabajo colaborativo entre Fundación Cosmos -administradora del Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo-, Audubon y sus centros en Norteamérica. Los antecedentes obtenidos permitirán comprender mejor cómo la especie utiliza diferentes territorios durante su migración, identificar sitios relevantes a lo largo de su recorrido y fortalecer su conservación a escala continental.

    Diego Urrejola, director ejecutivo de Fundación Cosmos, destacó que “las aves migratorias son una expresión muy concreta de cómo la naturaleza está conectada. Su conservación depende de que seamos capaces de mirar los ecosistemas como parte de una red y de trabajar de manera colaborativa para cuidarlos. Iniciativas como esta nos ayudan a avanzar hacia una conservación cada vez más informada y efectiva”.

    Además del monitoreo, “Aves sin Fronteras” contempla talleres de capacitación para guardaparques, voluntarios y especialistas, junto con un panel digital con información sobre las aves migratorias del Santuario. Estas acciones buscan acercar este conocimiento a las comunidades y fortalecer las capacidades locales para la conservación de especies que conectan territorios separados por miles de kilómetros.

    Más sobre:Hub SustentabilidadPitotoy ChicoFundación CosmosAves PlayerasMonitoreo

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