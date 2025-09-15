SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Tomaron 20 años de imágenes satelitales y crearon un mapa animado para ver las estaciones de la Tierra en toda su complejidad

El proyecto permitió descubrir que climas mediterráneos como el de Chile y sus zonas áridas vecinas son focos de actividad estacional desincronizada. Es decir, son regiones donde los ciclos estacionales de lugares cercanos pueden tener ritmos radicalmente diferentes.

Por 
Drew Terasaki Hart* (The Conversation)
Tomaron 20 años de imágenes satelitales y crearon un mapa animado para ver las estaciones de la Tierra en toda su complejidad

El reloj anual de las estaciones (invierno, primavera, verano, otoño) suele darse por sentado. Pero nuestro nuevo estudio en Nature, que utiliza un nuevo enfoque para observar los ciclos de crecimiento estacional desde satélites, demuestra que esta noción es demasiado simple.

Presentamos un retrato inédito e íntimo de los ciclos estacionales de los ecosistemas terrestres. Esto revela puntos calientes de asincronía estacional en todo el mundo: regiones donde la sincronización de los ciclos estacionales puede estar desincronizada entre ubicaciones cercanas.

Luego demostramos que estas diferencias en el tiempo pueden tener consecuencias ecológicas, evolutivas e incluso económicas sorprendentes.

Observando las estaciones desde el espacio

Las estaciones marcan el ritmo de la vida. Los seres vivos, incluidos los humanos, ajustan el ritmo de sus actividades anuales para aprovechar los recursos y las condiciones que fluctúan a lo largo del año.

El estudio de esta cronología, conocido como “fenología”, es una forma milenaria de observación humana de la naturaleza. Pero hoy en día, también podemos observar la fenología desde el espacio.

Con archivos de imágenes satelitales de décadas de antigüedad, podemos usar la informática para comprender mejor los ciclos estacionales del crecimiento de las plantas. Sin embargo, los métodos para lograrlo suelen basarse en la suposición de ciclos estacionales simples y estaciones de crecimiento diferenciadas.

Esto funciona bien en gran parte de Europa, Norteamérica y otras latitudes altas con inviernos rigurosos. Sin embargo, este método puede presentar dificultades en los trópicos y las regiones áridas. En estos casos, las estimaciones satelitales del crecimiento de las plantas pueden variar sutilmente a lo largo del año, sin temporadas de crecimiento definidas.

Patrones sorprendentes

Al aplicar un nuevo análisis a 20 años de imágenes satelitales, creamos un mapa más preciso de la cronología de los ciclos de crecimiento de las plantas en todo el mundo. Además de los patrones esperados, como el retraso de la primavera en latitudes y altitudes más altas, también observamos otros más sorprendentes.

Un patrón sorprendente se observa en las cinco regiones climáticas mediterráneas de la Tierra, donde los inviernos son suaves y húmedos y los veranos calurosos y secos. Estas incluyen California, Chile, Sudáfrica, el sur de Australia y el propio Mediterráneo.

Todas estas regiones comparten un patrón estacional de “doble pico”, previamente documentado en California, debido a que los ciclos de crecimiento forestal tienden a alcanzar su máximo aproximadamente dos meses después que en otros ecosistemas. También presentan marcadas diferencias en la cronología del crecimiento de las plantas con respecto a las tierras secas vecinas, donde las precipitaciones estivales son más frecuentes.

Detectar puntos calientes

Esta compleja combinación de patrones de actividad estacional explica un hallazgo clave de nuestro trabajo: los climas mediterráneos y sus zonas áridas vecinas son focos de actividad estacional desincronizada. En otras palabras, son regiones donde los ciclos estacionales de lugares cercanos pueden tener ritmos radicalmente diferentes.

Consideremos, por ejemplo, la marcada diferencia entre Phoenix, Arizona (que tiene cantidades similares de precipitaciones en invierno y verano) y Tucson, a sólo 160 km de distancia (donde la mayor parte de las precipitaciones proviene del monzón de verano).

Puntos calientes de asincronía estacional: los colores más brillantes muestran regiones donde la sincronización de la actividad estacional varía considerablemente en distancias cortas. Terasaki Hart et al. / Nature

Otros puntos críticos globales se encuentran principalmente en las montañas tropicales. Los intrincados patrones de estaciones desincronizadas que observamos allí podrían estar relacionados con las complejas maneras en que las montañas influyen en el flujo de aire , determinando los patrones locales de lluvia y nubosidad estacionales. Estos fenómenos aún se comprenden poco, pero podrían ser fundamentales para la distribución de las especies en estas regiones de excepcional biodiversidad .

Estacionalidad y biodiversidad

Identificar regiones globales donde los patrones estacionales están desincronizados fue la motivación original de nuestro trabajo. Y nuestro hallazgo de que se superponen con muchos de los puntos calientes de biodiversidad de la Tierra (lugares con gran cantidad de especies vegetales y animales) podría no ser una coincidencia.

En estas regiones, dado que los ciclos estacionales de crecimiento vegetal pueden estar desincronizados entre lugares cercanos, la disponibilidad estacional de recursos también podría estarlo. Esto afectaría los ciclos reproductivos estacionales de muchas especies, y las consecuencias ecológicas y evolutivas podrían ser profundas.

Una de estas consecuencias es que las poblaciones con ciclos reproductivos desincronizados tendrían menos probabilidades de cruzarse. Como resultado, se esperaría que estas poblaciones divergieran genéticamente y, con el tiempo, incluso se dividieran en especies diferentes.

Si esto le ocurriera incluso a un pequeño porcentaje de especies en un momento dado, a largo plazo estas regiones producirían grandes cantidades de biodiversidad.

De vuelta a la Tierra

Aún no sabemos si esto realmente ha estado sucediendo. Pero nuestro trabajo da los primeros pasos para averiguarlo.

Demostramos que, para una amplia gama de especies de plantas y animales, nuestro mapa basado en satélite predice marcadas diferencias sobre el terreno en el momento de la floración de las plantas y en el parentesco genético entre poblaciones cercanas.

Nuestro mapa incluso predice la compleja geografía de las cosechas de café en Colombia. Aquí, las fincas cafetaleras, separadas por un día de viaje en coche por las montañas, pueden tener ciclos reproductivos tan desincronizados como si estuvieran en un hemisferio aparte.

Comprender los patrones estacionales en el espacio y el tiempo no solo es importante para la biología evolutiva. También es fundamental para comprender la ecología del movimiento animal, las consecuencias del cambio climático para las especies y los ecosistemas, e incluso la geografía de la agricultura y otras formas de actividad humana.

¿Quieres saber más? Puedes explorar nuestros resultados con más detalle con este mapa interactivo en línea.

*Drew Terasaki Hart, ecologista, CSIRO

Lee también:

Más sobre:Hub SustentabilidadClimaEstacionesSatélitesChileInviernoVeranoPrimaveraOtoñoMapa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados
Chile

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones
Negocios

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Ingevec emite bonos por casi US$54 millones para financiar proyectos de viviendas

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”
Mundo

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse