SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Álex Godoy: “Si seguimos con imposiciones unilaterales, vamos a terminar en fracasos como el del pacto por los plásticos”

En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad, el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad (CiSGER) de la UDD, Alex Godoy, analizó los desafíos globales en torno al plástico, el rol de Chile en la acción climática y las prioridades ambientales para los próximos años.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
Contaminación de plásticos Ake Ngiamsanguan

En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad de radio Duna, el experto y director Centro de Investigación en Sustentabilidad (CiSGER), Álex Godoy, analizó los desafíos globales en torno al plástico, el rol de Chile en la acción climática internacional y las prioridades ambientales para los próximos años.

Para dar inicio a la entrevista, fue consultado sobre el reciente encuentro Ginebra para la negociación de un pacto global de plásticos, que quedó en debe por falta de acuerdos. “En realidad no fue un fracaso, sino que estamos viendo cómo extremos de pensamiento no convergen. Quien crea que el problema de los plásticos se resuelve en 24 horas y mañana, o que los plásticos van a salir en los próximos 5 años, es tonto”.

El investigador destacó que la eliminación rápida es inviable, ya que la economía global está estructurada sobre derivados fósiles. “La ropa que tú estás usando, la que yo estoy usando, los vehículos que están detrás, los neumáticos, son todos derivados del plástico que salen de los combustibles fósiles. Entonces, por una parte, pensar que esto va a resolver el problema del plástico y lo va a terminar mañana, es realmente una mentira. Por otra parte, pensar de los productores de petróleo, de que esto no va a cambiar y que va a seguir así por los próximos años, también es tonto".

De ese modo, advirtió que los impactos en la salud de las personas se va a volver cada vez más visible: “quienes producen o extraen combustibles fósiles para poder convertirlo al plástico, deben entender que la evidencia ya es abrumadora en términos del efecto, no solamente en el ecosistema, sino ahora en la salud humana".

Negociación internacional estancada

En relación a la posibilidad de una nueva convención, Godoy explicó que el proceso quedó trabado: “Este proceso que iba a dar origen a un documento base para negociar a COP, lamentablemente yo creo que se cerró aquí. El gran fracaso no fueron ni los plásticos ni nada, yo diría que es para el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, porque estaba bajo el alero de ellos”.

Por lo mismo, asegura que se requieren mecanismos distintos por parte del organismo internacional. “Hemos utilizado las mismas herramientas de negociación para casos que hemos tenido hace 40 años atrás. O sea, Naciones Unidas tiene que migrar a un sistema de negociación mucho más distinto. Hay que incorporar comercio y transferencias tecnológicas”, indicó.

En este sentido, Godoy también llamó a repensar la estrategia. “Hoy la tendencia es regular el suministro, pero ahora estamos moviendo un paradigma hacia la gestión de la demanda. Si ponemos impuestos y gravámenes que desincentiven el uso del plástico, será la demanda la que obligue a la industria a cambiar, como ocurrió con el azúcar”.

Panorama actual de Chile y sus empresas

En relación con las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que Chile presentó para la COP 30, Godoy destacó la consistencia del país: “Creo que los compromisos nacionales siempre han sido sumamente ambiciosos y coherentes. Ha sido una de las pocas políticas de Estado que ha pasado de gobierno en gobierno, sin importar el signo político”.

Subrayó también que la hoja de ruta chilena integra ejes novedosos: “La NDC de Chile incluye economía circular, océanos y ahora también salud, que siempre fue el elefante en la sala, pero ahora está encima de la mesa".

Además, remarcó que el sector privado debe asumir un rol central en sus iniciativas. “El fomento de alianzas público-privadas significa que el financiamiento es 50% estatal y 50% privado. Y ya que estamos hablando del Hub de Sustentabilidad, que las empresas entiendan que esta regulación busca movilizar al sector privado”.

Godoy reconoció avances en sectores productivos, como en el agroalimentario. “He descubierto que en la industria agroalimentaria han existido avances notables, más que combatir el cambio climático, en adaptarse. Hemos visto estacionamientos solares, asociaciones con cadenas de suministro y mayor conciencia frente a las amenazas”.

Lo que viene en términos de agenda ambiental

De cara al futuro, Álex Godoy proyectó que la adaptación va a ser prioridad a nivel mundial. “Los países europeos van a invertir más en adaptación en Europa que en ayudar al resto del mundo, y es obvio.”.

En temas más locales, anticipó que Chile deberá enfrentar debates complejos, como “los textiles, el carbono azul en 8.000 kilómetros de costa, el futuro de la industria salmonera y, por supuesto, la gran pregunta del hidrógeno: ¿para qué y para quién? Esa discusión va a estar sobre la mesa”.

Godoy, cerró con un llamado a construir consensos: “Independiente de la administración que salga, va a tener que manejar un palo caliente y enfrentar temas que van a ser complejos. Si seguimos con imposiciones unilaterales, vamos a terminar en fracasos como el del pacto por los plásticos”.

Más sobre:Hub SustentabilidadHub-SustentabilidadSustentabilidadContaminaciónPlásticosMedio AmbienteCombustibles FósilesAdaptabilidadCambio ClimáticoHub de Sustentabilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”
Chile

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón
Negocios

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
El Deportivo

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026

En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
Mundo

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral