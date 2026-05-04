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    La Semana del Reciclaje vuelve para reencantar a la ciudadanía con el manejo responsable de los residuos

    “Un poquito es caleta” será nuevamente el eslogan de la campaña que tendrá su segunda edición, buscando derribar las barreras que están frenando el reciclaje en la sociedad, donde predominan la confusión y el escepticismo.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
     
    Fundación Chile
    Semana del reciclaje "un poquito es caleta" de Fundación Chile

    La Semana del Reciclaje 2026, que se realizará desde el lunes 11 de mayo hasta el domingo 17, el Día Internacional del Reciclaje, trae una nueva edición de la campaña “Un poquito es caleta” impulsada por Fundación Chile, Giro, ReSimple, y Pacto Chileno de los Plásticos, y patrocinado por el Ministerio del Medio Ambiente.

    Tal como cuentan las instituciones organizadoras, la campaña se dirige principalmente a esa “mayoría desmotivada o confundida, quienes creen que su esfuerzo no vale la pena, a las que desconfían del sistema, a las que sienten que es muy difícil o no tienen tiempo, entre tantas otras razones para escoger el basurero y no el contenedor del reciclaje”.

    En esa línea, la directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, Alejandra Kopaitic, sostiene que “este 2026 queremos ser todavía más convocantes y es por eso que estamos haciendo una invitación abierta a todas las instituciones públicas y privadas, empresas, establecimientos educacionales y organizaciones que quieran sumarse con alguna actividad y/o apoyar la difusión con el toolkit descargable en la web de la Semana del Reciclaje (https://semanadelreciclaje.cl/). Todas y todos son bienvenidos, porque esta cruzada para que los residuos no lleguen al medio ambiente no puede ser de personas o instituciones aisladas, sino que requiere de todos esos poquitos, que unidos son ‘caleta’ y que van construyendo una cultura del reciclaje”.

    Desde ya, un centenar de municipios de todo el país han manifestado su interés en participar de esta Semana del Reciclaje 2026, lo que anticipa una campaña que se extenderá por todo el territorio nacional. Nuevamente los sistemas de gestión ReSimple y Giro –fundamentales para el funcionamiento de la Ley REP– estarán entre los protagonistas de la campaña, impulsados por su rol de primera línea del reciclaje domiciliario, que viven en terreno las dificultades de la recolección de residuos.

    En línea con la campaña, la gerente general de ReSimple, Gisela Escobar Koch, advierte que La Semana del Reciclaje es una oportunidad valiosa para relevar el rol que tiene la ciudadanía en la transición hacia una gestión más responsable los residuos, destacando cómo las decisiones y hábitos cotidianos generan un impacto concreto en el medio ambiente.

    “Como ReSimple, hacemos un llamado a sumarse a las actividades de la Semana del Reciclaje no solo a la ciudadanía, sino también a recicladores de base, municipios, gestores, academia y a todos quienes forman parte de este ecosistema. Un pequeño esfuerzo desde cada rol puede generar un impacto muy significativo cuando se trabaja de manera colectiva. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos: entre todos podemos avanzar hacia un Chile más limpio y sostenible”, agregó.

    La gerente general de GIRO, Marcia Nova, por su parte, aseguró que esa semana será una invitación a volver a conectar “con algo tan sencillo como hacernos cargo de nuestros residuos, desde la casa, el trabajo o donde estemos. Por eso, desde GIRO, queremos convocar a empresas, municipios y organizaciones a sumarse con sus propias iniciativas y actividades, para que juntos construyamos una semana que acerque el reciclaje todas las personas del país, porque cuando cada uno aporta con un poco, entre todos logramos generar un cambio real y avanzar hacia una economía circular”.

    Las barreras a vencer de “Un poquito es caleta”

    Según Fundación Chile y los realizadores de la campaña, “Un poquito es caleta” es una respuesta al cansancio, la culpa y la confusión. Así, las organizaciones se enfocan en las barreras a derribar con los mensajes, acciones y actividades que empezarán a desplegarse a partir del 11 de mayo.

    Según las instituciones que lideran la campaña, hay tres barreras que hoy frenan el reciclaje en la sociedad: el miedo, la flojera y el escepticismo. Para superarlas, se requiere reencantar con el reciclaje, bajar la exigencia y activar desde lo cotidiano, a través de mensajes simples, claros y empáticos.

    “A través de nuestra Encuesta Nacional de Reciclaje y Reutilización Reciclando-ando, hemos visto que el porcentaje de personas que declaran reciclar ha bajado desde 2023, a pesar de que está aumentando la cobertura de los sistemas de gestión, los que también hacen campañas masivas para educar sobre el manejo de residuos. Con la Semana del Reciclaje, buscamos tener una voz unificada a nivel nacional, articulando a los actores clave bajo un mensaje simple y motivador, que reconozca el esfuerzo cotidiano y reduzca las desconfianzas de la ciudadanía”, señaló la directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos.

    Las actividades de la “Semana del Reciclaje” concluirán el 17 de mayo (Día Internacional del Reciclaje) con un evento ciudadano en el Cerro San Cristóbal (Parquemet), acceso Pedro Valdivia Norte.

    Semana del Reciclaje "Un poquito es caleta"
    Más sobre:Hub SustentabilidadSemana del ReciclajeReciclajeMedio Ambientegestión de residuos

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