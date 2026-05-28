Vuelve el Premio Territorio Circular en su 4ª versión para destacar modelos de negocio sostenibles

En los últimos años, la economía circular se ha convertido en una estrategia de competitividad clave en la matriz productiva chilena. En ese escenario, se abren las postulaciones a la 4ª versión del Premio Territorio Circular, el reconocimiento nacional más relevante para las empresas de todos los tamaños que han logrado incorporar la economía circular como parte de su estrategia de negocio.

Un ejemplo de esto fueron los resultados de la versión anterior, que atrajo el interés de cerca de 80 empresas postulantes a lo largo del país y cuya premiación destacó la transversalidad de la circularidad en diversos sectores como el de consumo masivo, energía, tecnología y valorización de materiales, a través de sus cinco ganadores: Infood Protein, Atando Cabos, Colbún, SerfriQ y Soprole, sumándose a los ganadores de versiones anteriores: SQM, Epuhome, Tresmonte Lucchetti, Essbio, Territoria, Revaloriza, Yadrán, CMPC, ThermikHaus, Aysén Recircular, Volta, Constructora Salfa, Ecoturbo, Freemet y Pronto Copec.

El galardón, que forma parte de las acciones estratégicas del programa Territorio Circular -iniciativa de Corfo, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutada por Sofofa Hub-, no evalúa buenas iniciativas, sino proyectos con resultados verificables que demuestren cómo la simbiosis industrial y el rediseño de procesos asegura la continuidad operacional y consolida un crecimiento sostenible.

4ª versión del Premio Territorio Circular

El gerente del programa Territorio Circular, Javier Obach, destacó el enfoque que marcará la pauta de esta convocatoria 2026: “El mercado actual nos demuestra que el crecimiento económico y el bienestar de los territorios deben avanzar bajo una misma estrategia. Con esta cuarta versión del premio, queremos encontrar y potenciar a esa nueva generación de proyectos que se están haciendo cargo de sus brechas técnicas y están demostrando que la circularidad es, ante todo, un modelo de negocio rentable y eficiente”.

El proceso de postulación está disponible de manera digital desde el 20 de mayo hasta el día viernes 3 de julio 2026. Las empresas interesadas en revisar las bases técnicas, los criterios de evaluación y los casos de éxito de las versiones anteriores podrán hacerlo directamente a través de la plataforma oficial del programa en www.territoriocircularchile.cl.