    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Aunque ofrece la misma dosis de dopamina y fricción cero de la app china, Deeptash no tiene trending topics ni debates polarizados, solo un desfile de ideas y una curatoría basada en los intereses del usuario.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el "TikTok para gente inteligente"

    Asistimos a días donde el problema ya no es acceder a la información, sino lograr filtrar. Entre decenas de newsletters, hilos en redes sociales y la avalancha diaria de noticias, nuestra capacidad de atención se vuelve el recurso más escaso y disputado de Internet. En este escenario de saturación digital, una plataforma ha ido ganando terreno silenciosamente, alejándose de las estridencias y los algoritmos adictivos tradicionales.

    Se llama Deepstash y a diferencia de las redes sociales convencionales, diseñadas para retenernos en la pantalla mediante el doomscrolling y la indignación, opera bajo una premisa casi analógica.

    No hay noticias de última hora, no hay debates polarizados ni trending topics. Su enfoque es estrictamente la curatoría y la utilidad.

    Anatomía de una “idea”

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    El núcleo técnico y de diseño de Deepstash es la síntesis estructurada. La plataforma toma contenidos extensos -libros, artículos largos, podcasts y videos- y los destila en una unidad básica: las “ideas”.

    Estas ideas son tarjetas digitales breves, de lectura rápida, que capturan la esencia de un concepto.

    En lugar de enfrentarse a un texto de 3.000 palabras sobre estrategias de management o filosofía estoica, el usuario lee un resumen en viñetas que van directo al punto.

    Si el fragmento resulta útil, se guarda (o se hace stash) en el perfil del usuario, permitiendo construir colecciones personales organizadas por intereses, como arte, productividad, tecnología o bienestar.

    Curatoría y economía de la atención

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde la perspectiva de la estrategia de contenidos, el modelo de Deepstash resulta una respuesta interesante a la fatiga digital. En lugar de empujar información mediante un feed infinito que busca maximizar el tiempo de permanencia, la aplicación incentiva sesiones cortas y enfocadas.

    La plataforma se alimenta principalmente de contenido generado por los propios usuarios. Cualquiera puede leer un artículo en la web, extraer sus tres ideas principales y publicarlas en Deepstash citando la fuente original. Esto crea una suerte de resaltador digital colaborativo.

    Sin embargo, gracias a sus estrictas reglas de formato, la interfaz se mantiene limpia y libre del “ruido” habitual de las cajas de comentarios.

    Se trata de rescatar lo que sirve, la idea central.

    ¿Un reemplazo a la lectura profunda?

    La respuesta corta es no.

    Deepstash no busca reemplazar la experiencia inmersiva de leer una novela de Alejandro Zambra o una crónica de Álvaro Bisama. Su utilidad es mucho más pragmática: funciona como un embudo para descubrir nuevos autores, recordar conceptos clave de libros que ya leímos, o simplemente aprovechar los cinco minutos de espera en el Metro consumiendo microdosis de conocimiento en lugar de revisar pasivamente un feed de Instagram.

    Por ahora, solo está disponible en inglés en App Store y Google Play.

