    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Los parlantes de la marca chilena Blik, que fabrica en China, son una de las opciones más económicas para conectar un tocadiscos Bluetooth y empezar a escuchar vinilos.

    Alejandro Jofré
    En el mercado chileno de audio, la saturación de marcas puede confundir al usuario que busca algo intermedio: un equipo que no sea un juguete plástico, pero que tampoco exija una inversión de audiófilo.

    El Fidelity 2 de la marca chilena Blik se sitúa precisamente en esa frontera, apostando por una sobriedad estética que recuerda a los monitores de estudio europeos, pero con la sencillez de un dispositivo doméstico.

    Diseño y construcción

    Lo primero que destaca es su limpieza visual. En su versión blanca, el parlante se integra con facilidad en estanterías o escritorios de trabajo, evitando luces LED innecesarias o logos disruptivos.

    Es un diseño funcional que prioriza la estructura. Con 60W de potencia, el equipo está pensado para llenar habitaciones medianas o salas de estar, donde la fidelidad importa más que el volumen bruto.

    Desempeño sonoro

    Al probarlo, la respuesta de frecuencia del Blik Fidelity 2 es equilibrada. No hay una saturación artificial de graves, un vicio común en parlantes de este rango de precio que suele “ensuciar” las voces o los instrumentos de cuerda.

    El Fidelity 2 ofrece medios claros y agudos definidos, lo que lo hace particularmente apto para la escucha de podcasts, radio en vivo o géneros acústicos.

    Su conectividad Bluetooth 5.3 es estable hasta los 20 metros, aunque no cuenta con entradas auxiliares o USB para alternativas distintas al emparejamiento con el celular u otro dispositivo con Bluetooth.

    Lo mejor y lo que puede mejorar

    Su estética minimalista y discreta se adapta a cualquier entorno. Es, además, una excelente opción para sacar el audio de equipos de tocadiscos Bluetooth.

    Otro punto alto es su sonido nítido sin distorsiones agresivas en volúmenes medios.

    Pero al ser un formato compacto, los sub-bajos no tienen el impacto de un sistema con subwoofer. También carece de controles físicos de tono (bajos/agudos) para ajustes rápidos.

    Además, casi todo el audio Bluetooth todavía tiene algún grado de compresión, a diferencia de un cable físico. Y es importante entender que para tener Hi-Fi, ambos dispositivos (el celular y el parlante) deben tener Bluetooth 5.3 y ser compatibles con el mismo códec de alta calidad (como LDAC o aptX Lossless). Si uno no lo tiene, la calidad bajará automáticamente al estándar más básico.

    Otro must es que cuenta con certificación IPX4, es decir, resistencia a salpicaduras, lo que permite instalarlo en terrazas techadas. E incluye montaje en pared.

    Por precio -ronda los $150.000-, es una de las opciones más económicas para conectar un tocadiscos Bluetooth y empezar a escuchar vinilos de manera inalámbrica. O sacarle el juego a la suscripción de streaming de Tidal o Apple Music.

    BlikAudioBlik Fidelity 2Hi-FiParlantesParlantes activosBluetooth 5.3LDACaptX LosslessTecnologíaBlik brand speakers

