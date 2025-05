4 claves para entender el juicio de Sean “Diddy” Combs, el rapero acusado de abuso y explotación sexual

Después de haber pasado seis meses encerrado en la cárcel, el pasado 12 de mayo de 2025 comenzó el juicio contra Sean “Diddy” Combs, el rapero de 55 años y magnate de la música, acusado de haber orquestado una red para abusar y explotar sexualmente a sus presuntas víctimas.

Se trata de una acusación de 17 páginas donde se señala que el artista, durante 20 años, tuvo un comportamiento abusivo contra mujeres y otras personas , con la ayuda de su entorno y empleados, a quienes incluso habría obligado y extorsionado para que le sirvieran.

Sin embargo, una vez que se destapó este caso, llegaron decenas de demandas civiles en su contra, que lo acusan de abuso sexual y de haber utilizado su influencia para drogar, agredir, intimidar y silenciar, incluso a menores de edad.

El juicio actual podría durar hasta dos meses. Mientras tanto, el rapero se ha declarado inocente de todos los cargos. Estas son las 4 claves para entender el caso de Diddy.

Foto: REUTERS.

1. Quién es Sean “Diddy” Combs

A Sean Combs también se lo conoce como Diddy, Puff Daddy, P. Diddy, Puffy, entre otros sobrenombres. En 1990, tomó relevancia después de irrumpir en la industria de la música con un hip-hop renovado.

Pronto, abrió su propio sello discográfico, Bad Boy Records, y comenzó a incorporar a figuras importantes, como Jennifer Lopez, Mariah Carey, Faith Evans, entre otras.

Siempre estuvo rodeado de celebridades y famosos, y era bien conocido por ser anfitrión de las fiestas blancas , eventos que celebraba en sus lujosas mansiones y cuya invitación era prueba fiel de estatus en ese mundo.

El imperio de Diddy no dejaba de crecer y, en paralelo, seguía sacando su propia música. Tiene cuatro premios Grammy, y su último álbum fue The Love Album: Off The Grid, lanzado en 2023, con el que fue nuevamente nominado a los premios y nombrado ícono mundial en los premios MTV.

2. De qué se le acusa al rapero Diddy

De acuerdo a los documentos federales, Diddy está acusado de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción; transporte para ejercer la prostitución y conspiración para cometer crimen organizado.

Según la demanda, el rapero habría secuestrado, drogado y coaccionado a mujeres para que realizaran actividades sexuales. Y a veces utilizaba armas de fuego o amenazas de violencia para lograr su cometido.

En una ocasión, la policía allanó su mansión en Los Ángeles y encontró suministros que serían prueba de sus delitos: había drogas y más de 1.000 botellas de aceite para bebé que habrían sido material para ser utilizado en sus orgías masivas.

Además, en 2023, su expareja Cassie Ventura lo demandó por abuso violento y violación, aunque se resolvió por una cantidad de dinero. En esa ocasión, se viralizó el video de las cámaras de seguridad donde Diddy la golpea violentamente en un pasillo de hotel.

3. La postura de Sean Combs ante las denuncias

Desde un inicio, Diddy se ha declarado inocente.

Sobre los cargos penales federales, su equipo legal aseguró a la BBC que “confían plenamente en los hechos y en la integridad del proceso judicial (...) el señor Combs nunca agredió sexualmente, ni traficó con nadie, ni con hombres ni mujeres, ni adultos ni menores”.

Además, sobre las más de 100 demandas civiles, el rapero las calificó de “repugnantes” y aseguró que todas esas personas estaban “buscando dinero fácil”.

4. La condena que arriesga Diddy en caso de ser culpable

Si los jueces encuentran que Sean Combs es culpable del delito de conspiración, podría enfrentarse a una cadena perpetua . A ello, se le sumarían 15 años más (mínimo) si es culpable de trata de personas.

Y, por el delito de tráfico con fines de prostitución, se añadiría a la suma una pena máxima de 10 años.

Mientras duró la investigación y ahora el juicio, Diddy está encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, y su libertad bajo fianza ha sido negada múltiples veces por representar “un grave riesgo de fuga”.

Además, los fiscales alegaron que incluso desde la cárcel, el rapero ha intentado contactarse con posibles testigos de sus audiencias para “influir de forma corrupta” en sus testimonios.