5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Esta semana, Nintendo Direct sorprendió con avisos de alto impacto para la Nintendo Switch 2, destacando nuevos juegos, remasterizaciones y contenidos descargables.

El creador de Mario, Shigeru Miyamoto, inició la presentación anunciando las actividades que darán vida a las conmemoraciones del 40 aniversario de Super Mario Bros., videojuego que se lanzó por primera vez en Japón el 13 de septiembre de 1985.

El ícono de Nintendo reveló que los títulos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 serán lanzados en la Nintendo Switch 2 el próximo 2 de octubre, y que la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. llevará por nombre The Super Mario Galaxy Movie.

Se trata de la secuela animada de Super Mario Bros.: la película, que narra el origen de los hermanos Mario y Luigi. The Super Mario Galaxy Movie se estrenará el 1 de abril de 2026 y estará inspirada en el icónico juego de Wii.

Más juegos en la Nintendo Direct

Otro de los anuncios de Nintendo fue Mario Tennis Fever, un nuevo título deportivo con 38 personajes y modo historia, que llegará el próximo 12 de febrero de 2026 a la Switch 2, integrando partidas en línea y modos multijugador.

Super Mario Bros. Wonder para Switch 2. Recibirá una versión con expansión “Meetup in Bellabel Park” y más contenido, disponible en el otoño de 2026.

Yoshi and the Mysterious Book se llama la nueva entrega del pequeño dinosaurio Yoshi que llegará en 2026 con escenarios dentro de un libro misterioso.

Entre los anuncios de la firma japonesa también destacó el DLC de Donkey Kong Bananza, “DK Island & Emerald Rush”, que ya se encuentra disponible para los jugadores de Nintendo Switch 2, ampliando la aventura de Donkey y Pauline.

Revive completa la Nintendo Direct de septiembre

