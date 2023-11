Así es el crucero inspirado en Taylor Swift que zarpará en 2024.

En el último tiempo ha quedado demostrado que el fervor por Taylor Swift no tiene límites, dado que sus fanáticos están dispuestos a hacer todo lo posible por tener una experiencia swiftie que pueda ser recordada por el resto de la vida, incluso si para eso hay que viajar a otros países.

Ahora, una agencia de viajes dio a conocer que lanzarán un crucero inspirado en la artista estadounidense, al que llamaron In My Era Cruise.

Marvelous Mouse Travels ha revelado que está alistando todo lo necesario para reunir a los seguidores de la estrella del pop en una embarcación de la compañía Royan Caribbean International, travesía que durará 4 noches por las Bahamas.

La agencia, eso sí, ha sido enfática en señalar que el viaje no tiene ninguna relación con la intérprete de All Too Well. Jessica Malerman, Nicole Rivera y Shelby Reyes, las agentes que organizan el evento, también dicen ser “fans de Taylor”.

El crucero inspirado en Swift será de 4 noches por las Bahamas.

“¡Únase a nosotros para celebrar todo lo relacionado con Taylor, hacer nuevos amigos, vestirnos con nuestras épocas favoritas, intercambiar pulseras de la amistad y disfrutar de todo lo que este increíble barco tiene para ofrecer!”, indica el sitio web.

Cuándo partirá el crucero inspirado en Taylor Swift

Está previsto que el viaje inicie en Miami el 21 de octubre de 2024, un día después de que Swift culmine sus recitales de The Eras Tour en la famosa ciudad de Florida.

El barco escogido es el Allure of the Seas, que tiene capacidad para 5.500 personas.

De acuerdo a Marvelous Mouse Travels, algunas de las experiencias que los fanáticos de la estrella del pop podrán encontrar son cócteles de bienvenida, karaokes, intercambios de pulseras de la amistad, fiestas de baile tematizadas, juegos de trivias y noches de vestimenta según las eras de Swift. Los detalles de las actividades, eso sí, podrían ser modificados.

Por otro lado, la agencia de viajes ha entregado un itinerario para los días que dura la expedición. Partir desde Miami, pasar por Coco Bay, trasladarse hasta Nasáu, estar un día en el mar y regresar a Miami, son las escalas que están en el recorrido.

Qué valor tiene ir en el crucero

Los seguidores de Swift podrán encontrar tres opciones de habitaciones, aunque todas ellas son para dos huéspedes. La primera está ubicada al interior de la embarcación y la segunda posee un balcón al paseo marítimo, mientras que la tercera tiene vista directa al mar. Sus valores van desde los 1,500 a 2,000 dólares.

Taylor Swift en la premiere de Taylor Swift: The Eras Tour, en Los Angeles. Foto: Reuters/Mario Anzuoni.

En ese precio está incluido el alojamiento, comidas en el buffet, entretenimiento, juegos y las actividades temáticas que preparan las organizadoras. Lo que no se incluye son los “complementos premium” tales como “comidas especializadas, paquetes de bebidas y excursiones”, de acuerdo al sitio web.

Si bien esta experiencia es para todas las edades, también indican que los menores de 21 años no pueden estar en un camarote “a menos que esté acompañado por un adulto de veintiún años o más” en la misma habitación.

Las agentes de Marvelous Mouse Travels incluso crearon una página de Facebook donde han ido actualizando la información sobre este crucero inspirado en Swift. Aunque aún quedan camarotes disponibles, la demanda ha sido muy alta, por lo que la agencia optó por usar una lista de espera en los últimos días.

“Si reservas fuera de nuestro grupo, no puedes participar en los eventos o actividades que estamos programando. Nos encantaría teneros a todos en el grupo, pero estamos trabajando con Royal Caribbean para planificar nuestros eventos y tener una capacidad de camarote que no podemos superar”, detallaron en una publicación.