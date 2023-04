Muchos dicen que es la boda del año. Y es que, después del éxito mundial del reality Keeping Up with the Kardashians, todo lo que las hermanas millonarias hacen está bajo el lente de la prensa y los paparazzis. Y esta vez no fue la excepción: Kourtney, la primogénita de Robert Kardashian y Kris Jenner, tuvo una exclusiva y lujosa boda en Italia y el público espera con ansias conocer los detalles más íntimos.

Si bien hay algunas fotografías rondando por ahí, este jueves se estrenará en Star+ un especial de la serie The Kardashians, donde las personas podrán revivir a detalle y ser una invitada más en uno de los eventos más importantes para el clan Kardashian.

“Hasta que la muerte los separe, Kourtney y Travis”

Es la tercera boda que van a celebrar el baterista de Blink-182, Travis Barker, y una de las hermanas más famosas de Estados Unidos. La primera fue en Las Vegas en 2022 y fue tan “loca” como se ve en las películas: los casó un imitador de Elvis, “a las dos de la mañana, después de una noche épica y un poco de tequila”, escribió en sus redes sociales la novia, sobre la ceremonia que les costó tan solo 800 dólares.

Pero un mes después, tuvieron la boda que realmente habían soñado en Santa Bárbara, Los Ángeles, con pocos invitados, donde oficializaron esa aventura que habían tenido en la ciudad famosa por su vida nocturna.

Así podrás ver la exclusiva boda de “lujo extremo” de Kourtney Kardashian y Travis Barker, baterista de Blink-182

Para Barker, estas dos bodas fueron perfectas: “No puedo elegir la mejor. Las Vegas fue como nuestra salvaje boda de estrella de rock y Santa Bárbara fue tan tradicional como podría haber sido la boda de todos los demás”.

Sin embargo, ahora, eligieron Italia como el destino para su tercera celebración, y los fanáticos podrán ver fragmentos de esta lujosa boda en Star+, en un episodio especial que se estrena este jueves llamado Hasta que la muerte los separe, Kourtney y Travis.

Se trata de un lujoso fin de semana en Portofino, donde los protagonistas serán, por supuesto, los novios Kourtney Kardashian y Travis Barker, las hermanas Kim y Khloé Kardashian y Kendall y Kylie Jenner. Y el público está esperando ver el drama, los mejores vestidos y todos los detalles de un evento donde no faltarán los lujos y el amor.