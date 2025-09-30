Calor extremo y la lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días. Foto: ATON.

Esta semana, el tiempo en Santiago será particularmente inusual e inestable. Y es que durante al menos tres días, habrá un importante alza en las temperaturas, para después volver a condiciones más frías que, incluso, podrían traer lluvia.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el calor comenzará este martes, 30 de septiembre , con máximas entre los 25 y 26 °C en las distintas comunas de la Región Metropolitana.

No obstante, aumentará hasta llegar casi a los 30 °C los días siguientes. Esto, por una dorsal cálida en altura que mantendrá el cielo despejado entre el martes 30 y jueves 2 de octubre.

El fin de semana, el escenario cambiará completamente. El pronóstico indica que pronto podrían volver las precipitaciones a Santiago.

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días. Foto: ATON.

Días de calor extremo: el pronóstico en Santiago

Este martes comienza la escalada del calor en la Región Metropolitana.

Pero su punto cúlmine y el día más caluroso de la semana será el jueves, 2 de octubre , jornada en la que los termómetros podrían alcanzar hasta los 30 °C en algunos sectores de la región, como Colina y el norte de Santiago.

Mientras tanto, en el centro, sur y poniente de la ciudad, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, las máximas estarían entre los 27 y 29 °C.

El viernes 3 de octubre, llegará el aire costero que aliviará un poco las altas temperaturas, según explicaron desde Meteored. Este descanso también será la puerta de entrada para la vuelta de la lluvia en la capital.

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días. Foto: ATON.

¿Cuándo volverá la lluvia a Santiago?

Un nuevo sistema frontal llegaría a la zona central este fin de semana. Después de varios días de calor extremo, este evento marcará un importante contraste en el tiempo en Santiago.

El viernes 3, las temperaturas ya empezarán a descender. La DMC pronostica una máxima de 21 °C, con un cielo cubierto de nubes durante toda la jornada.

La probabilidad de lluvia se concentraría el sábado 4 de octubre, en forma de chubascos débiles y aislados , particularmente en las comunas ubicadas al surponiente de la Región Metropolitana y en zonas cordilleranas.

Aunque podría no precipitar en toda la ciudad, sin duda, el frío estará presente y aliviará la seguidilla de días de calor extremo, en plena primavera.