Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

En noviembre de 2020, una boya solitaria instalada en alta mar frente a la costa de Columbia Británica, en Canadá, registró un evento extraordinario: una ola gigante que alcanzó los 17,6 metros de altura, equivalente a un edificio de cuatro pisos .

Años más tarde, los científicos confirmaron que se trataba de la ola gigante más extrema jamás documentada en el Océano Pacífico.

Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

¿Qué son las olas gigantes?

Los científicos definen una ola gigante como aquella cuya altura supera al menos el doble de la de las olas circundantes

El fenómeno ocurrió cerca de Ucluelet, en la isla de Vancouver, y su carácter excepcional no estuvo tanto en su altura absoluta, sino en su proporción respecto de las olas que la rodeaban.

Según los investigadores, este tipo de eventos podría ocurrir solo una vez cada 1.300 años, y de no haber sido por la boya de medición, habría pasado completamente desapercibido.

Durante siglos, las llamadas olas gigantes (también conocidas como rogue waves) fueron consideradas parte del folclore marítimo.

Esa percepción cambió recién en 1995, cuando la denominada ola de Draupner, de casi 26 metros de altura, impactó una plataforma petrolera a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega, desafiando todos los modelos científicos existentes hasta entonces.

Desde ese hito, se han registrado decenas de olas gigantes en distintos lugares del mundo, incluso en lagos.

En el caso de Draupner, sus olas vecinas alcanzaban los 12 metros (14 metros de diferencia); en cambio, esta ola de Ucluelet fue casi tres veces más grande que las que la rodeaban.

“Proporcionalmente, la onda de Ucluelet es probablemente la onda gigante más extrema jamás registrada”, explicó el físico Johannes Gemmrich, de la Universidad de Victoria.

“Sólo se han observado directamente unas pocas olas gigantes en alta mar, y nada de esta magnitud”.

La ola fue captada por una de las boyas desplegadas por MarineLabs, un instituto de investigación que busca comprender mejor los peligros del océano mediante mediciones en tiempo real y modelos sobre la influencia del viento.

Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

Los peligros de las olas gigantes

El director del instituto, Scott Beatty, advirtió que “la imprevisibilidad de las olas gigantes y la gran potencia de estos ‘muros de agua’ pueden hacerlas increíblemente peligrosas para las operaciones marinas y el público” .

Aunque la ola de Ucluelet no causó daños ni víctimas, otras olas repentinas sí lo han hecho. Se cree que algunos barcos desaparecidos en la década de 1970 se hundieron debido a estos fenómenos extremos.

Además, estudios recientes alertan que el cambio climático podría aumentar la altura de las olas en el Pacífico Norte, lo que pone en duda la duración de este récord.

Una investigación experimental publicada en 2024 incluso sugiere que estas olas monstruosas podrían ser hasta cuatro veces más altas de lo que se creía posible.

El estudio que analizó la ola de Ucluelet fue publicado en la revista Scientific Reports y refuerza la urgencia de comprender mejor estos eventos para mejorar la seguridad marítima y costera.

“Capturar esta ola única en un milenio, justo en nuestro patio trasero, es un indicador emocionante del poder de la inteligencia costera para transformar la seguridad marítima”, concluyó Beatty.