SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    El fenómeno ocurrió cerca de Canadá y lo que llamó más la atención no fue su altura, sino su proporción respecto de las olas que la rodeaban.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

    En noviembre de 2020, una boya solitaria instalada en alta mar frente a la costa de Columbia Británica, en Canadá, registró un evento extraordinario: una ola gigante que alcanzó los 17,6 metros de altura, equivalente a un edificio de cuatro pisos.

    Años más tarde, los científicos confirmaron que se trataba de la ola gigante más extrema jamás documentada en el Océano Pacífico.

    Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

    ¿Qué son las olas gigantes?

    Los científicos definen una ola gigante como aquella cuya altura supera al menos el doble de la de las olas circundantes

    El fenómeno ocurrió cerca de Ucluelet, en la isla de Vancouver, y su carácter excepcional no estuvo tanto en su altura absoluta, sino en su proporción respecto de las olas que la rodeaban.

    Según los investigadores, este tipo de eventos podría ocurrir solo una vez cada 1.300 años, y de no haber sido por la boya de medición, habría pasado completamente desapercibido.

    Durante siglos, las llamadas olas gigantes (también conocidas como rogue waves) fueron consideradas parte del folclore marítimo.

    Esa percepción cambió recién en 1995, cuando la denominada ola de Draupner, de casi 26 metros de altura, impactó una plataforma petrolera a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega, desafiando todos los modelos científicos existentes hasta entonces.

    Desde ese hito, se han registrado decenas de olas gigantes en distintos lugares del mundo, incluso en lagos.

    En el caso de Draupner, sus olas vecinas alcanzaban los 12 metros (14 metros de diferencia); en cambio, esta ola de Ucluelet fue casi tres veces más grande que las que la rodeaban.

    “Proporcionalmente, la onda de Ucluelet es probablemente la onda gigante más extrema jamás registrada”, explicó el físico Johannes Gemmrich, de la Universidad de Victoria.

    “Sólo se han observado directamente unas pocas olas gigantes en alta mar, y nada de esta magnitud”.

    La ola fue captada por una de las boyas desplegadas por MarineLabs, un instituto de investigación que busca comprender mejor los peligros del océano mediante mediciones en tiempo real y modelos sobre la influencia del viento.

    Registran la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico. Foto: Pexels

    Los peligros de las olas gigantes

    El director del instituto, Scott Beatty, advirtió que “la imprevisibilidad de las olas gigantes y la gran potencia de estos ‘muros de agua’ pueden hacerlas increíblemente peligrosas para las operaciones marinas y el público”.

    Aunque la ola de Ucluelet no causó daños ni víctimas, otras olas repentinas sí lo han hecho. Se cree que algunos barcos desaparecidos en la década de 1970 se hundieron debido a estos fenómenos extremos.

    Además, estudios recientes alertan que el cambio climático podría aumentar la altura de las olas en el Pacífico Norte, lo que pone en duda la duración de este récord.

    Una investigación experimental publicada en 2024 incluso sugiere que estas olas monstruosas podrían ser hasta cuatro veces más altas de lo que se creía posible.

    El estudio que analizó la ola de Ucluelet fue publicado en la revista Scientific Reports y refuerza la urgencia de comprender mejor estos eventos para mejorar la seguridad marítima y costera.

    “Capturar esta ola única en un milenio, justo en nuestro patio trasero, es un indicador emocionante del poder de la inteligencia costera para transformar la seguridad marítima”, concluyó Beatty.

    Lee también:

    Más sobre:MarOlaOlasOla giganteCanadáEstudioInvestigaciónCienciaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    El lío detrás de la sorpresiva renuncia de uno de los defensores del caso Hércules C-130 que obligó a postergar el juicio

    Lo más leído

    1.
    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2.
    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    3.
    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    4.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite
    Chile

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    El lío detrás de la sorpresiva renuncia de uno de los defensores del caso Hércules C-130 que obligó a postergar el juicio

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense
    El Deportivo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra
    Tecnología

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán
    Mundo

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras