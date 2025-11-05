OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Aplicaciones como Tinder, Bumble y Grindr están incorporando sistemas de emparejamiento con IA para mejorar la experiencia de los usuarios.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Las principales aplicaciones de citas –como Tinder, Bumble y Grindr– están incorporando inteligencia artificial para mejorar la compatibilidad entre usuarios y revitalizar un sector que muestra signos de desgaste, según publicó The New York Times.

Después de años deslizando sin rumbo en aplicaciones de citas, Emma Inge, gestora de proyectos de 25 años de San Francisco, decidió probar algo distinto.

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

En septiembre, conversó en su celular con un chatbot de máquina de citas creada por la startup Known.

El chat de inteligencia artificial le preguntó qué buscaba en una pareja y qué cosas le preocupaba. Una semana después, recibió una notificación: había encontrado a alguien compatible y por US$ 25, podía conocerlo en un bar.

“Con lo complicado que es ligar hoy en día, pensé: ‘Bueno, vamos a intentarlo’. Hagámoslo por la trama”, dijo Inge al medio neoyorquino.

Su experiencia refleja un cambio de era en el mundo de las citas online. El auge de los sistemas de emparejamiento con IA está transformando la industria y obligando a las grandes plataformas de citas a reinventarse.

En lugar de un flujo infinito de perfiles, las nuevas propuestas apuntan a ofrecer pocas coincidencias “premium”, generadas por IA, que prometen mayor compatibilidad.

“La IA ya desempeña un papel importante en nuestro negocio, pero creo que tiene el potencial de ser un cambio radical, el próximo gran salto tecnológico”, explicó Hesam Hosseini, director de operaciones de Match Group, dueña de Tinder y Hinge.

Aplicaciones de citas en crisis

Las aplicaciones tradicionales atraviesan una crisis: la satisfacción de los usuarios ha caído y el número de suscriptores de pago también.

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja Cameron Pollack/NPR

En el último año, Bumble perdió un 9 % de sus usuarios de pago, y Match Group, un 5 %. Las acciones de ambas compañías se han desplomado hasta un 80% y 90%, respectivamente, desde sus máximos de 2021.

Innovaciones con IA

Para revertir esa tendencia negativa, las plataformas están apostando fuerte por la IA.

Tinder, por ejemplo, prueba un servicio llamado Chemistry, que analiza las fotos del usuario para entender mejor su personalidad.

Grindr lanzó funciones de IA agrupadas bajo el nombre gAI, que incluyen un “compañero virtual” y resúmenes automáticos de perfiles.

Hinge, por su parte, rediseñó su algoritmo con IA generativa y asegura haber incrementado en un 15 % las coincidencias.

Bumble también planea lanzar antes de fin de año una aplicación de emparejamiento basada en IA.

Su fundadora y actual directora ejecutiva, Whitney Wolfe Herd, lo resumió así: “Esto no es una moda pasajera. Vamos a adoptarlo con rapidez y contundencia”.

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Known, la nueva app

Pero mientras las empresas buscan la cita perfecta, algunas nuevas propuestas emergen fuera del circuito tradicional. Known, la startup que usó Inge, fue fundada por dos exestudiantes de Stanford, Celeste Amadon y Asher Allen, de 22 y 21 años.

Su modelo propone pagar por cita en lugar de una suscripción mensual. “Era un incentivo mayor para que la gente saliera al mundo real y tuviera citas”, dijo Amadon al NYT.

Por ahora, los resultados son dispares. Inge, la usuaria pionera, contó que la cita fue agradable –compartieron dos horas de conversación sobre transporte público y comida–, pero no hubo segunda vez.

“Lo interesante fue que la IA sí encontró compatibilidad”, reflexionó Inge. “Fue la parte humana la que falló”.

Lee también:

Más sobre:Inteligencia ArtificialTinderCitasAppsAplicacionesGrindrBumbleAmorRomanceTecnologíaTendencias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast tras nombramiento de director de la BCN

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast tras nombramiento de director de la BCN
Chile

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast tras nombramiento de director de la BCN

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump
Negocios

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Una de las mayores empresas en Chile ligada al acero pide su reorganización para evitar la quiebra

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso
El Deportivo

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso

Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”
Cultura y entretención

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso