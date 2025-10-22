SUSCRÍBETE
La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios

La popular app de citas suma una nueva capa de verificación para evitar fraudes y “actores maliciosos” entre sus filas. También consideran un piloto de escaneo ocular.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios

Tinder implementará una nueva medida de seguridad obligatoria para todos los nuevos usuarios en varios países: la verificación facial biométrica.

La nueva función, denominada “Face Check”, requerirá que los nuevos miembros graben un breve selfie en video para confirmar su presencia física y asegurar que su rostro coincide con las fotos del perfil.

Quienes completen exitosamente este proceso recibirán una insignia de “Foto verificada”, la que será visible para los demás usuarios.

Akhtar Soomro

Tinder endurece su proceso de verificación

Match Group Inc., la empresa matriz de Tinder, anunció que la medida se desplegará a nivel nacional en EE.UU. durante los próximos meses, aunque ya está operativa en el estado de California y en siete países, incluyendo Canadá, Australia, Colombia e India.

Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match y Tinder, comentó a Bloomberg su confianza en el “impacto positivo” de esta herramienta en el ecosistema de la aplicación.

La iniciativa se enmarca en un esfuerzo de la industria de aplicaciones de citas, donde rivales como Bumble también han reforzado sus procesos de verificación. El objetivo es fortalecer la confianza del consumidor y eliminar a los “actores maliciosos”, un paso que las compañías consideran clave para recuperar el crecimiento ante la disminución de usuarios de pago.

Según Match, durante las pruebas, “Face Check” (combinado con otras herramientas) logró una disminución del 60% en la exposición a posibles usuarios fraudulentos y una reducción del 40% en los reportes relacionados con ellos.

Mihai Simonia

Escaneo de iris

Adicionalmente, Tinder anunció en abril una asociación con Tools for Humanity, la startup de Sam Altman, para utilizar sus dispositivos de escaneo ocular en la verificación de edad.

El piloto de la app de citas comenzará en Japón.

