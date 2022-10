Con alimentación saludable y variedad de ejercicios: la rutina con la que Mick Jagger se cuida a sus casi 80 años

No cabe duda de la inmensa vitalidad que Mick Jagger desprende sobre y bajo el escenario como leyenda del rock. Y es que el cantante de The Rolling Stones, de actuales 79 años, ha logrado lo que varios artistas desearían pero pocos han conseguido: dar un concierto igual que en su juventud.

La puesta en escena del cantante no solo ofrece una voz hasta ahora sin mayores complicaciones, sino también el artista baila y corre por el perímetro como si el escenario se hubiera quedado en los años setenta.

Sin ir más lejos, cabe destacar que Mick Jagger es padre de ocho hijos, donde el último de ellos Deveroux nació en 2016, fruto de su relación con su novia Melanie Hamrick de 35 años. Además, el músico también tiene cinco nietos y una bisnieta.

Sin embargo, el ícono del rock no ha estado lejos de problemas de salud, donde la más reciente preocupación que despertó entre sus fanáticos y amantes de la música fue en abril de 2019, cuando le falló el corazón.

El problema obligó a The Rolling Stones a cancelar sus shows en Estados Unidos y Canadá de la gira “No Filter” y le significó a Mick Jagger una operación. Concretamente el cantante recibió una endoprótesis vascular conocida como “stent”, se trata de un tubo de malla de metal que impide que una arteria colapse nuevamente.

Junto con eso, en junio de 2022 también se vio afectada una presentación de la banda en Ámsterdam, Holanda, cuando el cantante dio positivo por coronavirus.

Ante todo, el artista ha logrado recuperarse de los problemas de salud que se le han presentado puedo volver sin dificultades a los escenarios, logro que es en parte gracias al estilo de vida saludable que lleva hace años.

El estilo de vida que mantiene Mick Jagger

Atrás quedó la vida llena de alcohol y excesos que primaba en la vida de Mick Jagger y en la de todo rockero durante el siglo pasado, dado que el artista se ha convertido en una figura a favor del ejercicio y una buena alimentación.

“Las drogas no producen satisfacción”, comentaba The Rolling Stones años atrás a The Sunday Times. Concretando el mensaje de parte del rockero, este agregaba a sus palabras que “cuando nosotros experimentamos con drogas, poco se sabía de sus efectos”.

Durante el último tiempo, el cantante de “Satisfaction” ha llevado un estilo de vida apegado a una extensa rutina de ejercicios y alimentos saludables.

Todo es gracias a Torje Eike, fisioterapeuta que también ha trabajado con atletas olímpicos para sus entrenamientos y lleva más de 20 años velando por el estado del artista.

Mick Jaggers practica yoga y natación, se dedica a correr 12 kilómetros por día y también tiene clases de baile, todo para mejorar su resistencia con actividades que suman un total tres horas diarias en seis días por semana.

Junto con eso, el rockero también goza de una buena genética y un espíritu deportivo que le fue inculcado desde niño, dado que su padre, Basil “Joe” Jagger, fue un profesor de Educación Física y también responsable de popularizar el básquetbol en Gran Bretaña.

El hombre murió en 2006 a sus 93 años por una neumonía.

El padre de Mick Jagger fue profesor de Educación Física.

En la previa al reciente concierto de The Rolling Stones en Hyde Park, la coordinadora Heather Foster Kjollesdal comentó a Express cómo los integrantes de la banda se preparaban para sus presentaciones.

Ella reveló que, antes de subir a cantar, Mick Jagger hacía “un entrenamiento durante cuatro o cinco minutos y luego bajaba su ritmo cardíaco. Es por eso que él puede cantar una canción, correr por el escenario, y luego la canción termina y está hablando con la multitud y no se queda sin aliento”.

Junto con eso, el cantante tiene una dieta enfocada en consumir frutas y verduras frescas, cereales integrales, legumbres, pollo y pescado. Junto con eso, el rockero lleva años consumiendo alimentos orgánicos desde que lo convenció su ex esposa, Jo Wood.