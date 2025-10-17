Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss. Foto: IG.

Ace Frehley , el guitarrista principal y cofundador de la banda de rock Kiss , falleció a los 74 años . La información fue confirmada por su familia en un comunicado, donde explicaron cómo fueron los últimos momentos del músico.

“Estamos completamente devastados y desconsolados”, escribieron en el comunicado. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al partir de este mundo”.

Según la información de distintos medios estadounidenses, el guitarrista falleció el pasado 16 de octubre en un hospital de Nueva Jersey.

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss

La familia de Ace Frehley explicó que el guitarrista falleció producto de unas lesiones que sufrió durante una caída reciente . Más que aquella información, no confirmaron de forma oficial cuál fue la causa de muerte.

No obstante, medios locales como TMZ aseguran que, a finales de septiembre, Frehley se cayó en su estudio de grabación y se golpeó la cabeza. Al poco tiempo, y por la gravedad de las lesiones, habría sido hospitalizado y conectado a soporte vital. Habría sufrido una hemorragia cerebral .

Antes de que se agravara, el mánager del guitarrista, John Ostrosky, había compartido en aquel momento que efectivamente había sufrido una “caída leve” y que cancelarían una fecha de su próxima gira. No obstante, terminaron por cancelar todos los conciertos.