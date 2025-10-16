SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Los seres queridos de Diane Keaton confirmaron la causa de muerte de la actriz, tras varios días de silencio. A sus 79 años, el ícono de Hollywood dejó un legado imborrable en el cine y en la vida de quienes la rodearon.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood. Foto: Europa Press.

Ha pasado casi una semana desde su fallecimiento. La actriz Diane Keaton murió el 11 de octubre de 2025 a sus 79 años y desde entonces, sus más cercanos le han rendido homenaje no solo por su exitosa carrera en el mundo del cine, sino también por la calidad de persona que, aseguran, fue en vida.

Cuando se anunció la noticia, no entregaron detalles sobre qué había causado su muerte. Lo único que se sabía era que había tenido un importante declive en su salud los últimos meses, según informó un cercano que habló con la revista People.

Sin embargo, la familia de la actriz envió un comunicado donde reveló el motivo del fallecimiento. Esto fue lo que dijeron.

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Por qué murió la actriz Diane Keaton

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane”, comenzaron a decir en el comunicado enviado a la revista People.

Acto seguido, revelaron que falleció el 11 de octubre “a causa de una neumonía. La defunción habría sucedido en su casa en Los Ángeles, California, el sábado por la mañana.

“Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella”.

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood. Foto: Archivo.

Qué es la neumonía, la enfermedad que tenía Diane Keaton

Según explican desde Mayo Clinic, la neumonía es una infección donde los sacos aéreos de uno o ambos pulmones se inflaman. Se pueden llenar de líquido o pus, y provoca síntomas como tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar.

La gravedad de la enfermedad depende del estado de salud y edad de la persona.

Quienes tienen riesgo de morir por la enfermedad suelen ser bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes tienen condiciones de salud crónicas o sistemas inmunitarios debilitados.

Entre los síntomas más comunes de la neumonía están:

  • Dolor en el pecho al respirar o toser.
  • Desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más).
  • Tos que puede producir flema.
  • Fatiga.
  • Fiebre, transpiración y escalofríos con temblor.
  • Temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil).
  • Náuseas, vómitos o diarrea.
  • Dificultad para respirar.

Alguien que tenga estos síntomas de forma persistente, y sobre todo si tienen tos con pus, deben consultar a un médico. En especial, si el paciente pertenece a uno de los grupos de riesgo.

Lee también:

Más sobre:Diane KeatonMuerte Diane KeatonCausa de muerte Diane KeatonActriz de HollywoodFallecimiento Diane KeatonFamilia Diane KeatonNoticia Diane KeatonHollywoodNeumoníaSíntomas de neumoníaQué es la neumoníaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”
Chile

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre

Cortan tránsito en Av. Grecia por grupo de personas manifestándose en paso sobre nivel

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”
Negocios

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood
Tendencias

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique
El Deportivo

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

Polémico gesto: rival brasileño se burla y agrede a Iván Román en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí
Cultura y entretención

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea
Mundo

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo