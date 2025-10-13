Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

El pasado 11 de octubre, se anunció la muerte de Diane Keaton a sus 79 años. La exitosa actriz interpretó papeles icónicos en más de 100 películas, como El Padrino y Annie Hall, con la que ganó un premio Oscar.

Su amiga y productora, Dori Rath, fue quien confirmó el fallecimiento a los medios. No obstante, no mencionó la causa.

Un amigo cercano a la actriz conversó con la revista People y contó que, en privado, Keaton “experimentó un fuerte deterioro en su salud”.

Aunque no reveló si padecía alguna enfermedad o condición, la fuente anónima le dijo al medio que la estrella tuvo “un declive muy repentino”. Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood. Foto: Archivo.

Por qué murió Diane Keaton: lo que se sabe sobre su salud

De acuerdo al cercano que conversó con People, el fallecimiento de Diane Keaton “fue muy inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

No se ha revelado la causa de muerte hasta ahora, no obstante, una serie de detalles muestran un importante deterioro en su salud.

En los últimos meses, su vida cambió repentinamente. Vendió su casa “soñada” en Los Ángeles a principio de año, y dejó de pasear a sus mascotas, como solía hacerlo todos los días. Sus cercanos también admitieron que la vieron “muy delgada” en sus últimos días.

En una entrevista en 2017, Keaton había hablado de su “casa de ensueño”. Compartió que tenía problemas para encontrar su hogar definitivo, pero con esa mansión, la historia fue diferente. “Algo pasa, porque me encanta”.

Este fue un indicio de su complejo estado de salud. La fuente mencionó que “el declive fue muy repentino, y fue desgarrador para todos los que la amábamos (...) En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad”.

“Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”.

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood. Foto: Europa Press.

Las enfermedades tuvo Diane Keaton durante su vida

Durante su carrera, Diane Keaton compartió algunos pedazos de su vida, incluidos momentos de enfermedad.

En conversación con Los Angeles Times en 2015, habló sobre el cáncer de piel que había tenido protagonismo en su historia familiar . Su tía, padre y hermano también habían padecido la enfermedad. “Por eso hay que ponerse protector solar”, había mencionado en ese entonces.

Además, en su libro de memorias, bautizado como Then Again o Ahora y siempre (en español), reveló que había padecido bulimia cuando tenía 20 años. “Crecí con una imagen muy pobre de mí misma”, escribió.

Pese a todo ello, sus amigos la recuerdan como una persona muy especial. Otro cercano le dijo a People que “en los últimos años, mantuvo un círculo cercano y le gustaba que así fuera”.

“Fue divertida hasta el final y tenía esa habilidad para hacer que incluso los momentos cotidianos se sintieran especiales. Así era ella”.