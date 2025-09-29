SUSCRÍBETE
“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton despidió a su bulldog Roscoe. La mascota estuvo varios días con soporte vital, pero finalmente falleció a los 12 años por una enfermedad respiratoria.

Nicole Iporre
Durante varios días, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, estuvo compartiendo con sus seguidores el estado de salud de Roscoe, su fiel bulldog adoptado que había sido hospitalizado por una enfermedad que afectó su respiración.

Sin embargo, la mascota no aguantó el tratamiento. El pasado domingo, 28 de septiembre, por la noche, Roscoe falleció a los 12 años.

El perro llevaba muchos días enfermo y, según relató el británico, tuvo que tomar la decisión de despedirse de él y someterlo a una eutanasia.

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton que falleció

Hamilton había contado en sus redes sociales que su bulldog de 12 años, Roscoe, padecía neumonía, una enfermedad que afectó su sistema respiratorio.

De acuerdo al Manual Veterinario Merck, se trata de una inflamación e infección pulmonar en perros y gatos que puede ser provocada por bacterias, virus, hongos, parásitos o por aspiración.

Entre los factores de riesgo de las mascotas, está que sean pacientes en “edad extrema”. Es decir, cachorros y geriátricos. Roscoe tenía 12 años, por lo que podría ser considerado un perro de mayor edad.

El pronóstico es distinto en cada caso, y depende de varios factores. Si se detecta con rapidez, puede responder mejor a los tratamientos, que incluyen el soporte vital, oxigenación, antibióticos, nebulización, entre otros.

Entre los síntomas de neumonía en perros más comunes, están:

  • Tos. Profunda y persistente.
  • Fiebre alta. (De más de 39.4 °C).
  • Dificultad para respirar. Se manifiesta con respiración agitada o sibilancias.
  • Secreción nasal. Puede ser acuosa al principio y volverse espesa, con mucosidad de color verde, amarillo o sanguinolenta a medida que la enfermedad avanza.
  • Letargo.
  • Intolerancia al ejercicio.
  • Pérdida de apetito y peso.
  • Deshidratación.

La despedida de Lewis Hamilton a su perro Roscoe

Los fanáticos de la F1 y de Hamilton conocen el vínculo cercano y profundo que el corredor tenía con su perro Roscoe. El can fue visto muchas veces en las carreras y en otros eventos públicos con su tutor.

Ahora, Hamilton utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje a su compañero de vida.

En el perfil de Instagram de la mascota, escribió que: “Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 PM en los brazos de su papá. Él los amaba a todos ustedes”.

El corredor también usó su propio perfil de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe (...) Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”.

También contó que tuvo que eutanasiar a su perro para evitar que sufriera más: “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio”.

Lee también:

