Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años. Foto: Archivo.

Este martes, 28 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Héctor Noguera , también conocido como “Tito” Noguera, el talentoso actor chileno que destacó en decenas de teleseries desde los años 60 y que fue galardonado con premios nacionales e internacionales por sus interpretaciones.

Noguera habría recibido hace cuatro meses el diagnóstico de un agresivo cáncer que avanzó en poco tiempo.

Aunque todavía no se reveló qué tipo de cáncer, este habría llegado a una etapa terminal . Su familia había compartido a Canal 13 que, en las últimas semanas, el actor estaba con tratamientos médicos.

Además, el lunes 27 por la tarde, el Presidente Gabriel Boric interrumpió una actividad en La Moneda para poder decirle adiós al actor: “Disculpen que tenga que partir un poquito antes, que tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”.

Qué es el cáncer terminal, la enfermedad que tenía Héctor Noguera

El cáncer terminal es la etapa más avanzada de esta enfermedad , y puede ocurrir en cualquiera de los distintos tipos de cánceres que existen.

Se trata de una fase en la que el cáncer ya no puede ser controlado ni curado con los tratamientos que existen —como las cirugías, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia—, pues la metástasis habría afectado a gran parte del cuerpo y órganos vitales.

En este punto, los médicos suelen sugerir que la expectativa de vida es de meses o semanas.

Entonces, también recomiendan los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de los pacientes: aliviar el dolor, controlar síntomas y apoyar emocionalmente a la persona enferma y sus cercanos.