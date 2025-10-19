Murió Sam Rivers , uno de los miembros fundadores del grupo estadounidense Limp Bizkit . La muerte del bajista, de 48 años, fue confirmada este sábado por el propio grupo a través de sus redes sociales.

“Sam no era solo un bajista, era pura magia; el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, se lee en la despedida de sus compañeros de banda, Fred Durst, Wes Borland, su primo John Otto y DJ Lethal, que se mantenían activos desde que se formaron en 1994 en Jacksonville, Florida.

Con Limp Bizkit, Sam Rivers vendió más de 40 millones de álbumes en todo el mundo , incluyendo sus más grandes éxitos, el 7 veces disco de platino Significant Other (1999), Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) y el debut Three Dollar Bill, Y’all$ (1997).

Entre sus referentes, Rivers citaba a Black Sabbath, Megadeth y Jeff Ament de Pearl Jam.

Junto al grupo de nu metal, el bajista se presentó varias veces en Chile , incluyendo una pasada por el festival Lollapalooza, y tenían fijado un show, como parte del “Loserville Tour”, para el próximo 13 de diciembre en el Estadio Monumental.

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Según detalló Limp Bizkit en Instagram, Sam Rivers falleció durante este sábado, aunque el grupo esperó hasta las 20 horas para comunicarlo. Su familia informó que su muerte ocurrió tras una larga batalla contra el cáncer , aunque no se especificaron más detalles sobre el tipo exacto ni las circunstancias finales.​

Rivers había lidiado con problemas graves de salud durante varios años, incluyendo una enfermedad hepática que lo obligó a retirarse temporalmente de la banda en 2015 y que requirió un trasplante de hígado.

En el libro Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends, del periodista Jon Wiederhorn, Sam Rivers explicó que tuvo que abandonar Limp Bizkit en 2015 debido a una grave enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol , que deterioró su hígado hasta necesitar un trasplante en 2017 . Contó que intentó mantenerse sobrio, pero recayó varias veces antes de lograr estabilizar su salud tras la cirugía.​​

Alison Toon

En una entrevista con Loudwire, el músico contó que los médicos le advirtieron que si no dejaba de beber “iba a morir” , y que tras recibir el trasplante decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y enfocarse en su recuperación.​

En 2024, durante el Festival Estéreo Picnic en Colombia, apareció con una camiseta con el mensaje “Fuck cancer”, gesto que los medios interpretaron como una muestra pública de su lucha contra la enfermedad.

Hasta su muerte, era considerado una figura central en el sonido distintivo del nu metal de los años 2000, junto a la base rítmica que formaba junto a John Otto y sus compañeros Fred Durst, Wes Borland y DJ Lethal.​