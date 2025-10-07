SUSCRÍBETE
Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

Con un nutrido catálogo y un hardware que lidera la experiencia de correr videojuegos en la actual generación de consolas, la PS5 de Sony se ha consolidado como una de las más codiciadas del mercado.

Alejandro Jofré
La PlayStation 5 de Sony se ha erigido como una de las más cotizadas consolas de última generación. Títulos como Astro Bot, Death Stranding 2: On The Beach o Marvel’s Spider-Man GOTY Edition la vuelven un verdadero objeto de deseo y los precios mínimos históricos, en el contexto del Cyber Monday 2025, abren una oportunidad única.

No solo su control Dual Sense ofrece una singular jugabilidad, la consola de Sony cuenta además con una experiencia de usuario diseñada ampliamente para la inmersión (que alcanza un nivel mejorado en la versión Pro), y un catálogo de juegos (varios de ellos exclusivos) aclamados no solo por la prensa especializada.

De hecho, la gran crítica que se le hace a la consola de Sony es su elevado precio, el que por estos días está en su mínimo histórico en Chile.

Estos son cinco argumentos de compra para aprovechar los descuentos del Cyber Monday.

1. Los juegos exclusivos de PlayStation 5

Sony ha mantenido una reputación al ofrecer títulos exclusivos aclamados por crítica y público, pero el catálogo es todavía más amplio si consideramos que la consola fue lanzada al mercado en noviembre de 2020.

La PS5 cuenta con una elogiada biblioteca de juegos que no se pueden encontrar en otras plataformas, como:

  • Ghost of Yotei
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Astro Bot
  • Gran Turismo 7
  • Returnal
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Sackboy: A Big Adventure
  • The Last of Us Part I
  • Marvel’s Spider-Man 2

Se trata de títulos que no solo destacan por sus narrativas y jugabilidad, también están diseñados para exprimir al máximo las capacidades técnicas de la consola, ofreciendo experiencias verdaderamente de última generación.

2. Las inmersión de la PS5

El control inalámbrico Dual Sense es, sin lugar a dudas, uno de los mayores saltos generacionales en la historia de los videojuegos (y su versión Edge dispara todavía más la experiencia).

Cuenta con características inmersivas como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos dinámicos, que ofrecen una conexión de tú a tú con el mundo del juego. ¿Pero cómo? Sientes la tensión de un arco al disparar una flecha, o la resistencia del pedal del acelerador en un automóvil de carreras o la textura de diferentes superficies al caminar. Esta tecnología proporciona un nivel de inmersión que simplemente no está disponible en otras consolas.

3. Los tiempos de carga casi inexistentes en la PS5

La PlayStation 5 es una consola equipada con un disco sólido (SSD) que reduce drásticamente los tiempos de carga.

Los juegos se inician en segundos y los viajes rápidos dentro de los mundos abiertos son prácticamente instantáneos. Esta velocidad no solo mejora la fluidez de la experiencia de juego, eliminando tediosas pantallas de carga, sino que además permite a los desarrolladores crear mundos más grandes y detallados sin las limitaciones de los discos duros tradicionales.

La gran crítica es que el espacio de almacenamiento puede resultar insuficiente para el tamaño de los juegos modernos, obligando a los usuarios a invertir en expansiones de memoria.

4. Potencia gráfica y rendimiento de la PS5

Gracias a su procesador, la PS5 ofrece un rendimiento gráfico capaz de ejecutar juegos en resolución 4K a 120 fotogramas por segundo, lo que se traduce en imágenes nítidas y una jugabilidad muy fluida.

Además, la consola es compatible con la tecnología de trazado de rayos (ray tracing), que simula de manera realista la luz y los reflejos, creando entornos visualmente más inmersivos.

Quienes hayan jugado Cyberpunk 2077, Ghostwire: Tokyo, Horizon Forbidden West, Black Myth: Wukong o el reciente Ghost of Yotei, sabrán de lo que hablamos.

Ghost of Yotei: la venganza como motor

5. Retrocompatibilidad en la PS5

Para quienes cuenten con una biblioteca de juegos de PlayStation 4, la PS5 es retrocompatible con la gran mayoría de los más de 4.000 juegos de la PS4.

Muchos de estos títulos se benefician de la función “Game Boost” de la PS5, que permite que se ejecuten con velocidades de fotogramas más altas, ofreciendo una experiencia de juego mejorada.

Estas son algunas ofertas por Cyber Monday 2025 de la PlayStation 5 en Chile:

PlayStation 5 Digital con Gran Turismo 7 + Astro Bot

$469.990 en París

PlayStation 5 Digital con Gran Turismo 7 + Astro Bot

$469.990 en Falabella

PlayStation 5 Digital con Ratchet and Clank + Returnal

$479.990 en Hites

PlayStation 5 Digital con Gran Turismo 7 + Astro Bot

$489.990 en Líder

Más sobre:CyberCyber Monday 2025VideojuegosPlayStation 5SonyPlayStationCyber MondayCyberMondayConsolasGamingGamerDual Sense

