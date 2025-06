La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina aprobó un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que ha despertado amplios cuestionamientos contra el gobierno del presidente Javier Milei.

Dicho documento, que determina cuáles serán los lineamientos estratégicos del país, reafirma algunos puntos que han sido presentados por administraciones anteriores, tales como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, entre otros.

Sin embargo, esta versión del plan también podría facilitar que se realicen operaciones de espionaje contra opositores del gobierno, periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al oficialismo .

De acuerdo a una copia del PIN a la que tuvo acceso el diario argentino La Nación, contempla que se puedan realizar labores de inteligencia contra quienes “manipulen la opinión pública” o busquen “erosionar” la confianza de los funcionarios gubernamentales .

Dos fuentes independientes entre sí verificaron la autenticidad del documento secreto, según reporta el periódico trasandino.

El plan fue elaborado bajo la dirección del secretario de Inteligencia argentino, Sergio Neiffert, y tiene una extensión de 170 páginas.

Según la revisión de La Nación, su contenido está repleto de “generalidades” y “ambigüedades” en las que no se hacen especificaciones importantes.

Denuncian polémico plan de inteligencia en Argentina: acusan al gobierno de Milei de querer espiar a opositores. Foto: archivo.

Cómo es el plan de inteligencia con el que el gobierno de Milei podría espiar a sus opositores, según se acusa

En el documento, se determina que la SIDE cuenta con la facultad de reunir información de todas las personas que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios de gobierno que están destinados a velar por la seguridad del país.

No obstante, según el citado periódico, no se detalla si aquello se refiere a agentes de otras naciones o a especialistas, periodistas y ciudadanos que cuestionen las acciones del oficialismo.

El plan del organismo de inteligencia también pone en la mira a todos los “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del gobierno .

En esa parte, tampoco se precisa quiénes podrían ser incluidos dentro de esa descripción.

La medida aprobada por la SIDE posiciona además como sujetos de interés a todos aquellos que puedan “manipular” la opinión pública durante los procesos electorales o propaguen “desinformación” .

Al igual que en los otros puntos, tampoco se detalla si hace referencia a agentes de inteligencia externos y/o a periodistas y analistas que la Casa Rosada ha acusado de difundir “fake news”.

De la misma manera, según reporta La Nación, se denuncia como foco de interés a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública . Por ejemplo, mediante nuevas tecnologías o con el apoyo de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Denuncian polémico plan de inteligencia en Argentina: acusan al gobierno de Milei de querer espiar a opositores. Foto: archivo.

Qué ha respondido el gobierno de Milei tras los reportes sobre su plan de inteligencia

Desde el periódico argentino afirman que se le consultó al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre este documento.

Aunque el secretario de Comunicación y Medios del gobierno pidió que se le enviaran las preguntas por escrito, no envió sus respuestas antes de que se cerrara la edición del 25 de mayo, fecha en la que se publicó el artículo.

Ese mismo día, la oficina del presidente Milei compartió un comunicado en el que confirmó la existencia de un nuevo PIN, pero negó que tuviera los fines expuestos por la investigación periodística de La Nación.

La administración del abanderado libertario sostuvo que “este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.

Junto con ello, manifestó que el PIN “es un documento que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina”.

“Al mismo solo tienen acceso el presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”, sentenció la oficina del mandatario.

Milei compartió el comunicado en su cuenta de X (ex Twitter) y acusó a los periodistas de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

EL PERIODISMO (90%)

Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad.

Fin. https://t.co/CrGOlxtbte — Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada el pasado 29 de mayo, Adorni declaró que “siempre es un tema complejo el de la SIDE”.

Aseguró que el PIN se presenta una vez por año y que, “obviamente, en él se detallan —a grosso modo— los lineamientos del esquema de Inteligencia del país”.

“Es un plan secreto porque —precisamente— de él pende la seguridad de la nación”.

El vocero presidencial reiteró que al documento solo pueden acceder el presidente y los mencionados organismos. Asimismo, aseguró que “todas las acusaciones son falsas” .

“Nosotros, a pesar de los obstáculos de la política, siempre nos pusimos como meta reformar y transformar esta SIDE o como se venía llamando antes, en un sistema de Inteligencia que se use para lo que se tiene que usar , que es precisamente para defender a los argentinos y no como se ha utilizado, en otros tiempos, para cualquier otro tipo de cuestiones, como la que, de hecho, sugieren estos trascendidos sobre persecuciones y cuestiones absolutamente inconsistentes y que no han ocurrido”, sostuvo.

Qué dijo el periodista de La Nación que destapó el caso del plan de inteligencia de Milei

Después de que La Nación destapara el caso del plan de inteligencia y de que Milei rechazara el contenido del artículo, el periodista autor de la investigación, Hugo Alconada Mon, r ecalcó que reafirmaba y ratificaba lo publicado en su nota .

Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: La SIDE pone la mira en quienes “manipulen la opinión pública” o erosionen la confianza en los funcionarios. Link: https://t.co/UWycleIQBz pic.twitter.com/MNptxSbx0c — Hugo Alconada Mon (@halconada) May 25, 2025

De la misma manera, denunció que enfrentó intentos de hackeo en sus redes tras la publicación .

ALERTA - AHORA: horas después de que revelamos en @LANACION que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado.



Por favor, RT. — Hugo Alconada Mon (@halconada) May 26, 2025

Alconada Mon, quien es conocido como uno de los periodistas de investigación más destacados de Argentina, declaró a CNN: “Esperábamos una respuesta dura, contundente, del gobierno, pero como tenemos los materiales, los tenemos verificados, sabíamos con qué lidiar ”.

Sin embargo, agregó: “Lo que sí molestó fue la situación posterior, que abarcó los intentos de hackeo de mi cuenta de WhatsApp, sumado al intento fallido sobre mi correo electrónico, además de mi cuenta de la red social X. Y como no pudieron con eso, a su vez el que además me anotaran, se registraran en distintas páginas comerciales, financieras e incluso pornográficas”.

El periodista también escribió una columna en el diario español El País, en la que relató los múltiples ataques informáticos que enfrentó tras destapar el caso.

Tales ofensivas y amenazas han sido ampliamente rechazadas por organizaciones y profesionales de las comunicaciones.