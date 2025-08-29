SUSCRÍBETE
“El lenguaje se le está yendo”: la esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Bruce Willis enfrenta un avanzado deterioro de salud por su demencia frontotemporal. Su esposa Emma Heming aseguró que recibe cuidados las 24 horas del día, tras su diagnóstico irreversible.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
Después de tres años de su diagnóstico de afasia, y dos de la demencia frontotemporal, el estado del célebre actor Bruce Willis, continúa deteriorándose, según reveló su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista de la cadena ABC.

Pero el relato de la mujer no fue del todo desesperanzadora: aseguró que “todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla (...) El lenguaje se le está yendo”.

Fue en 2022 cuando Willis decidió retirarse de Hollywood, después de recibir el diagnóstico de que padece un trastorno neurológico progresivo que no tiene cura, y que deteriora su estado cognitivo.

Actualización del estado de salud de Bruce Willis

“Hemos tenido que adaptarnos, y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, dijo la esposa de Bruce Willis.

Pese a ello, todavía ve “destellos de su personalidad. Todavía tenemos esos días, bueno no días, pero momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar, porque aparecen y desaparecen rápido”.

Aunque antes estaban viviendo juntos, Emma Hemming reveló que Willis fue trasladado a una segunda casa de un solo piso, donde recibe atención las 24 horas. Mientras tanto, ella lo visita para desayunar y cenar, todos los días.

La mujer también está convencida que el actor todavía la reconoce a ella y a sus tres hijas. Una de ellas, es fruto de su anterior matrimonio con Demi Moore.

“Eso es todo lo que necesito. No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es. No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él (...) Estoy muy agradecida de que mi marido todavía esté aquí”.

Los síntomas de alerta que Bruce Willis tuvo antes de su diagnóstico

Su esposa también contó que se dieron cuenta de que algo andaba mal, cuando Bruce Willis comenzó a cambiar de actitud.

“Para alguien que era muy hablador y muy comprometido, era un poco más callado y, cuando la familia se reunía, simplemente se diluía un poco. Se sentía un poco apartado, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy afectuoso. Hacer todo lo contrario de eso fue alarmante y aterrador”.

