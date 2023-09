El misterioso "huevo dorado" que fue encontrado en las profundidades del Océano Pacífico.

Científicos están desconcertados por un enigmático objeto que apareció en el fondo del océano.

Se trata de un “huevo dorado” que fue encontrado el pasado 30 de agosto en la costa sur del Golfo de Alaska, Estados Unidos. No se sabe cuál es su origen, pero ya se están realizando los análisis necesarios para despejar esa incógnita.

El hallazgo de esta esfera lo hizo un equipo de biólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que en ese momento estaba realizando la misión Seascape Alaska 5.

La expedición buscaba mapear y documentar hábitats de aguas profundas que no habían sido exploradas anteriormente por los seres humanos. Hace unas semanas, mientras los biólogos estaban en las cercanías de un volcán submarino extinto, a 3.200 metros de profundidad, se encontraron con el huevo.

Cómo fue el descubrimiento del “huevo de oro” en el fondo marino

“Esta esfera dorada, probablemente la carcasa de un huevo, tocó la fibra sensible de muchos espectadores ayer”, fue el comentario que hizo NOAA en sus redes sociales sobre este acontecimiento.

Y es que justo en el momento en que el objeto fue hallado en el fondo marino, el equipo del biólogos estaba realizando una transmisión en vivo, por lo que el momento quedó inmortalizado en un video.

Cuando la cámara enfocó directamente hacia el “huevo dorado”, hubo un silencio entre los integrantes de la expedición. Le hicieron más acercamientos, pero aún así los científicos quedaron anonadados.

“No sé qué es eso. No estoy segura”, mencionó una de las especialistas ante las imágenes que capturó la cámara. Entre los expertos de Seascape Alaska 5 quedó claro que se trataba de algo que no habían visto anteriormente, por lo que comenzaron a teorizar sobre él, diciendo que también parecía ser una esponja incrustante o la carcasa de un huevo.

El NOAA estaba realizando una expedición marina cuando encontraron el "huevo dorado". Foto: NOAA.

“Definitivamente tiene un gran agujero… Así que algo trató de entrar o salir”, se escucha comentar a la científica, al notar que la esfera tenía un hueco rasgado en el centro.

“Cuando nuestro conocimiento colectivo no puede identificarlo, es algo extraño”, mencionó otro miembro del equipo, según Miami Herald. “¿Qué clase de animal haría una cáscara de huevo como esa?”.

Si bien los integrantes de la expedición quedaron sorprendidos, también quisieron bromear al respecto. “Estoy segura que así es como empieza el primer capítulo de The X-Files” y “es como el comienzo de una película de terror”, fueron algunos de los comentarios que realizaron.

En las mismas imágenes se consigue apreciar que el equipo decidió desplegar un ROV (vehículo operado remotamente) para “hacerle cosquillas” al elemento, pudiendo identificar que su textura era muy delicada. Después un tubo lo succionó lentamente desde el fondo marino, con el fin de poder llevarlo a tierra y hacerle los análisis correspondientes en el laboratorio.

Desde el NOAA indicaron que los especialistas “están tratando de descifrar este misterio del huevo de oro” e incluso le pidieron al público que opinen qué es lo que podría ser.

Científicos están realizando los análisis necesarios al "huevo dorado" para determinar su origen. Foto: NOAA.

Qué podría ser el “huevo dorado”

Jon Copley, académico de exploración y ciencias oceánicas en la Universidad de Southampton (Reino Unido), explicó a The Washington Post que “a menudo encontramos cosas en las profundidades del océano que no hemos visto antes o que no reconocemos de inmediato, porque las profundidades del océano son vastas”.

El profesor enfatizó que, según lo que ha podido observar, es probable que “sean los restos de la caja de un huevo de un animal invertebrado, o quizás una esponja ligeramente destrozada”, añadiendo que no se trata de un objeto que debería preocupar a la comunidad.

Mientras que Murray Roberts, académico de biología marina en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), planteó a Daily Mail que podría ser un huevo.

“Varias especies, incluidos peces vulnerables de aguas profundas como tiburones y rayas, ponen sus huevos en montes submarinos o en hábitats de coral de aguas frías”, apuntó Roberts. “De ahí el agujero: algo salió del cascarón y se fue nadando”.