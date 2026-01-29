Cuando el cuerpo humano sufre algún tipo de daño, la mitosis, o división celular, es fundamental para regenerar tejidos dañados y producir nuevas células que se encuentren sanas. Sin embargo, hay un órgano fundamental para la vida que no tiene la capacidad de mejorarse después de recibir un daño: el corazón.

Las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud en 2022 señalan que anualmente, aproximadamente 19.8 millones de personas fallecen como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, lo que representa el 32% de todas las muertes a escala mundial.

El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los infartos al miocardio generalmente se producen cuando un coágulo de sangre bloquea las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar sangre y oxígeno al corazón.

Cuando el flujo sanguíneo se bloquea sin lograr alcanzar al órgano, éste sufre por falta de oxígeno y las células cardíacas mueren, sin oportunidad de regenerarse.

O al menos, eso es lo que se pensó por muchos años en el rubro de la ciencia y la medicina.

Una reciente investigación realizada por el Doctor Robert. D Hume, publicada en la revista Circulation Research y difundida por Science Alert descubrió que hay células musculares cardíacas que sí tienen la capacidad de regenerarse libremente tras un infarto.

Así se estudió la regeneración cardíaca en humanos

Para realizar este descubrimiento, los expertos examinaron el tejido cardíaco humano vivo. Esto fue posible gracias a la donación de órganos de un paciente declarado con muerte cerebral.

Luego, estudiaron las muestras recolectadas de pacientes que se sometieron a una cirugía de bypass (procedimiento quirúrgico que crea nuevas rutas para que la sangre fluya hacia el corazón, usando vasos sanguíneos sanos de otras partes del cuerpo).

Tras ambos procesos, los científicos se encargaron de analizar en detalle el “funcionamiento interno” de ese tejido. Para llevar esto a cabo, se enfocaron en el RNA (una molécula esencial que revela que genes están activos en las células) y examinaron proteínas.

Realizar esto, les permitió detectar señales concretas de que algunas células del músculo cardíaco estaban volviendo a activarse y dividiéndose . Algo que nunca antes había sido observado en humanos, pero sí en animales como los ratones.

“Nuestra investigación muestra que, aunque el corazón queda marcado después de un ataque cardíaco, produce nuevas células musculares, lo que abre nuevas posibilidades”, afirmó en Science Alert el autor de la investigación.

Regeneración limitada, pero con potencial para el futuro

Si bien este descubrimiento es novedoso, no significa que sea una cura ni que la capacidad de regeneración celular que tienen los tejidos del corazón sean suficientes para prevenir los efectos devastadores del infarto al miocardio.

Sin embargo, la investigación permite abrir nuevos horizontes de estudio para que, en un futuro, los médicos y científicos puedan trabajar en desarrollar terapias regenerativas que puedan amplificar la capacidad natural del corazón para producir nuevas células y recuperarlo después de un infarto.