Mientras la gripe aviar suele asociarse casi exclusivamente al virus H5N1, los científicos advierten que no es la única amenaza en circulación.

Mientras la gripe aviar suele asociarse casi exclusivamente al virus H5N1, los científicos advierten que no es la única amenaza en circulación.

Según un artículo reciente de The New York Times, otro subtipo está comenzando a generar inquietud en la comunidad científica: el virus H9N2 , una variante de la influenza aviar que ha mostrado una capacidad creciente para adaptarse a los humanos.

Aunque el H9N2 suele provocar solo síntomas leves en aves de corral, razón por la cual históricamente ha sido subestimado, la evidencia reciente sugiere que el riesgo para las personas podría ser mayor de lo que se creía.

"Podría evolucionar hacia algo más grave": qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

Un estudio publicado en noviembre por investigadores de Hong Kong reveló que, durante la última década, el virus ha adquirido mutaciones que le permiten propagarse con mayor eficiencia entre humanos y causar cuadros más graves.

“Si continúa circulando ampliamente entre aves de corral, mamíferos y humanos, seguramente algún día podría evolucionar hacia algo muy grave” , advirtió el microbiólogo clínico Kelvin To, autor principal del estudio al NYT.

Desde 1998 se han registrado menos de 200 casos de H9N2 en humanos, pero las cifras han aumentado de forma sostenida. Solo el año pasado, China reportó 29 infecciones, frente a 11 en 2024.

Sin embargo, los expertos creen que el número real podría ser considerablemente mayor, ya que muchas personas infectadas nunca se someten a pruebas y el virus puede circular sin ser detectado.

A diferencia de la gripe estacional, el H9N2 puede provocar enfermedades más severas en humanos, especialmente en niños.

Para los científicos, este patrón resulta preocupante en un contexto donde otros virus de la gripe aviar también están mostrando una capacidad creciente de infectar a personas y a distintas especies animales.

“El H5N1 es el virus que más titulares genera, pero algunos de estos otros subtipos pueden tener tanta o incluso más capacidad de infección y propagación humana que el H5N1 ”, explicó Richard Webby, experto en influenza del Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

¿Otra pandemia?

¿Otra pandemia?

En paralelo, los casos recientes de infecciones humanas por otros subtipos (como el H5N2 en México o el H5N5 en Estados Unidos) refuerzan el temor de que la próxima pandemia pueda originarse en un virus de la gripe.

A esto se suma el riesgo de que distintos virus coincidan en un mismo huésped y mezclen su material genético, dando origen a nuevas variantes más peligrosas.

Los expertos insisten en que, por ahora, el riesgo para la población general sigue siendo bajo, pero subrayan la importancia de la vigilancia epidemiológica .

Medidas básicas como evitar el contacto con aves enfermas o muertas, no consumir productos animales crudos y consultar ante síntomas gripales siguen siendo clave.

Para los científicos, el mensaje es claro: el H9N2 aún no es una amenaza inmediata, pero ignorarlo podría ser un error. Su evolución silenciosa es precisamente lo que lo convierte en un virus que merece atención.