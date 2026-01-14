SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    La presencia de fragata portuguesa encendió la alerta en dos playas de Chile. Revisa qué es, cómo identificarla, los síntomas de su picadura y qué hacer para aliviarla.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica Tendencias / La Tercera

    Está prohibido bañarse en al menos dos playas de Chile, después de que se emitiera una alarma por la presencia de la fragata portuguesa (Physalia physalis) en el mar. Como cada verano, esta “medusa” —que, en realidad, no lo es— atemoriza a los lugareños y turistas que aprovechan el calor para meterse al las gélidas aguas del Pacífico.

    Y es que la picadura de este organismo marino puede provocar mucho dolor y daños a la salud. Por esto, el llamado de las autoridades es a informarse, saber identificarla y, por supuesto, acatar las órdenes de no bañarse en el mar cuando se detecta su presencia.

    Junto con un especialista, reunimos todo lo que debes saber sobre la fragata portuguesa: desde qué es, hasta cómo reconocerla, qué hacer si te picó una y qué síntomas puede provocar.

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica Tendencias / La Tercera

    Qué es la fragata portuguesa y cómo reconocerla

    Aunque parece una medusa por su apariencia, la fragata portuguesa no corresponde a esta especie. Sino que es “una colonia de microorganismos que también tiene tentáculos largos”, asegura el Dr. David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, en conversación con La Tercera.

    Es un sifonóforo, es decir, una colonia de organismos que funcionan juntos como si fueran uno solo.

    En este caso, los tentáculos de la fragata portuguesa —que son bastante finos y difícil de percibir a la vista— son venenosos. Al contacto con la piel humana, “generan serios daños en la salud, ya sea con ejemplares vivos o muertos”, según el Ministerio de Salud (Minsal).

    El Dr. Torres explica también que la fragata aparece más durante el verano porque “el agua está más cálida, y eventos climáticos como El Niño, facilitan que llegue. Además, hay más gente en las playas, por lo que la probabilidad de que alguien la vea también aumenta”.

    La fragata no nada, sino que es arrastrada por vientos y corrientes.

    Para identificarla y no confundirla con una medusa, el especialista asegura que su característica más distintiva es que “tiene una especie de veleta o vela de color azul violáceo. Esta es la parte que flota”.

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Síntomas de picadura de la fragata portuguesa

    Los tentáculos de la fragata portuguesa tienen veneno urticante que, al contacto con la piel, puede provocar los siguientes síntomas:

    • Dolor intenso (como de quemadura).
    • Ardor.
    • Enrojecimiento o ampollas.
    • En algunos casos, síntomas más severos, como problemas respiratorios o paros cardíacos.

    “El dolor puede durar horas o días, y las marcas pueden permanecer hasta varias semanas más”, dice el Dr. Torres.

    Además, explica que “el riesgo de mortalidad es muy bajo, pero sí produce dolor intenso y puede provocar algunas reacciones más graves en personas de mayor riesgo, como niños, adultos mayores, asmáticos, o personas que son susceptibles a desarrollar alergias o tienen algún tipo de problema al corazón”.

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Qué hacer ante una picadura de fragata portuguesa

    “La única estrategia que tenemos para evitar la picadura es siempre evitar el contacto directo”, asegura el epidemiólogo.

    Pero en caso de que ya haya sucedido el contacto, el Dr. Torres asegura que lo primero que debe hacer la persona picada por una fragata portuguesa es:

    • Salir del agua.
    • Enjuagar la zona de contacto con agua de mar.
    • Retirar los tentáculos o lo que pueda estar adherido a la piel con una pinza u objeto rígido.
    • Aplicar calor local tolerable por 20 o 30 minutos.
    • Si el dolor y prurito es muy intenso, tomar analgésicos y antihistamínicos de venta libre.

    Además, desde el Minsal agregan que “si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta”.

    Ahora, sobre qué no hay que hacer cuando alguien ha sido picado, pues puede aumentar la gravedad de la picadura, es:

    • No echar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón ni protector solar en la zona de contacto.
    • No raspar la picadura con la arena ni con una toalla.

    “Es conveniente consultar en urgencias si son niños muy pequeños o si el dolor persiste más allá de 30 minutos y es muy intenso, o si existen síntomas como compromiso respiratorio, prurito muy intenso o lesiones en gran parte del cuerpo”.

    Lee también:

    Más sobre:Fragata portuguesaFragata portuguesa en ChilePicadura Fragata portuguesaSíntomas picadura Fragata portuguesaPlayas de Chile con fragata portuguesaPhysalia physalisSaludQué hacer si me pica una fragata portuguesaCómo identificar una fragata portuguesaCómo es una fragata portuguesaMedusaEspecie marinaMarLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Los abogados de Bolsonaro vuelven a pedir que cumpla su pena de cárcel en arresto domiciliario

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Lo más leído

    1.
    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    2.
    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere apuñalado en el centro de Concepción: el atacante es su cuñado

    Llaman a evacuar sector de Ránquil tras avance de incendio forestal

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto
    Negocios

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Alejandro Tabilo desaprovecha un gran comienzo y es eliminado de Auckland ante Luciano Darderi
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo desaprovecha un gran comienzo y es eliminado de Auckland ante Luciano Darderi

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”
    Mundo

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Los abogados de Bolsonaro vuelven a pedir que cumpla su pena de cárcel en arresto domiciliario

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender