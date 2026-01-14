Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

Está prohibido bañarse en al menos dos playas de Chile, después de que se emitiera una alarma por la presencia de la fragata portuguesa (Physalia physalis) en el mar. Como cada verano, esta “medusa” —que, en realidad, no lo es— atemoriza a los lugareños y turistas que aprovechan el calor para meterse al las gélidas aguas del Pacífico.

Y es que la picadura de este organismo marino puede provocar mucho dolor y daños a la salud . Por esto, el llamado de las autoridades es a informarse, saber identificarla y, por supuesto, acatar las órdenes de no bañarse en el mar cuando se detecta su presencia.

Junto con un especialista, reunimos todo lo que debes saber sobre la fragata portuguesa: desde qué es, hasta cómo reconocerla, qué hacer si te picó una y qué síntomas puede provocar.

Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica Tendencias / La Tercera

Qué es la fragata portuguesa y cómo reconocerla

Aunque parece una medusa por su apariencia, la fragata portuguesa no corresponde a esta especie. Sino que es “una colonia de microorganismos que también tiene tentáculos largos” , asegura el Dr. David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, en conversación con La Tercera.

Es un sifonóforo, es decir, una colonia de organismos que funcionan juntos como si fueran uno solo.

En este caso, los tentáculos de la fragata portuguesa —que son bastante finos y difícil de percibir a la vista— son venenosos . Al contacto con la piel humana, “generan serios daños en la salud, ya sea con ejemplares vivos o muertos”, según el Ministerio de Salud (Minsal).

El Dr. Torres explica también que la fragata aparece más durante el verano porque “el agua está más cálida, y eventos climáticos como El Niño, facilitan que llegue. Además, hay más gente en las playas, por lo que la probabilidad de que alguien la vea también aumenta”.

La fragata no nada, sino que es arrastrada por vientos y corrientes.

Para identificarla y no confundirla con una medusa, el especialista asegura que su característica más distintiva es que “tiene una especie de veleta o vela de color azul violáceo. Esta es la parte que flota” .

Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

Síntomas de picadura de la fragata portuguesa

Los tentáculos de la fragata portuguesa tienen veneno urticante que, al contacto con la piel, puede provocar los siguientes síntomas:

Dolor intenso (como de quemadura).

Ardor.

Enrojecimiento o ampollas.

En algunos casos, síntomas más severos, como problemas respiratorios o paros cardíacos.

“El dolor puede durar horas o días, y las marcas pueden permanecer hasta varias semanas más”, dice el Dr. Torres.

Además, explica que “el riesgo de mortalidad es muy bajo, pero sí produce dolor intenso y puede provocar algunas reacciones más graves en personas de mayor riesgo , como niños, adultos mayores, asmáticos, o personas que son susceptibles a desarrollar alergias o tienen algún tipo de problema al corazón”.

Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

Qué hacer ante una picadura de fragata portuguesa

“La única estrategia que tenemos para evitar la picadura es siempre evitar el contacto directo”, asegura el epidemiólogo.

Pero en caso de que ya haya sucedido el contacto, el Dr. Torres asegura que lo primero que debe hacer la persona picada por una fragata portuguesa es :

Salir del agua.

Enjuagar la zona de contacto con agua de mar.

Retirar los tentáculos o lo que pueda estar adherido a la piel con una pinza u objeto rígido.

Aplicar calor local tolerable por 20 o 30 minutos.

Si el dolor y prurito es muy intenso, tomar analgésicos y antihistamínicos de venta libre.

Además, desde el Minsal agregan que “si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta”.

Ahora, sobre qué no hay que hacer cuando alguien ha sido picado, pues puede aumentar la gravedad de la picadura, es:

No echar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón ni protector solar en la zona de contacto.

No raspar la picadura con la arena ni con una toalla.

“Es conveniente consultar en urgencias si son niños muy pequeños o si el dolor persiste más allá de 30 minutos y es muy intenso, o si existen síntomas como compromiso respiratorio, prurito muy intenso o lesiones en gran parte del cuerpo”.