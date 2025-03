El único color que Kate Middleton no usa al vestir.

Kate Middleton se ha transformado en un referente de la moda desde el momento en que comenzó a formar parte de la realeza británica.

Sus elecciones de atuendos y accesorios suelen ser ampliamente aplaudidas, y cada vez que luce una prenda en público, se agotan durante el mismo día, lo que se conoce como el “efecto Kate”.

A medida que ha pasado el tiempo, eso sí, la princesa de Gales ha ido experimentando con su estilo e incluso parece estar adaptando ciertos métodos de la reina Isabel II.

La soberana, fallecida en septiembre de 2022, tenía reglas de vestimenta que aplicaba en sus compromisos oficiales, y una de ellas, era no utilizar un color específico.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en el día de la Commonwealth 2025.

Cuál es el color que Kate Middleton no usa al vestir

A lo largo de sus siete décadas de reinado, Isabel II se caracterizó por vestir atuendos de colores llamativos, incluido el amarillo limón, rosa, morado, turquesa y rojo.

Esa elección no era al azar, sino que lo hacía para destacar en la multitud: temía que nadie la reconociera en los eventos si vestía un color más neutro, como el beige.

“Nunca puedo usar beige porque nadie sabrá quién soy”, señalaba la reina, según describió Robert Hardman, biógrafo de la familia real británica.

Su nuera Sophie, duquesa de Edimburgo, reveló algo similar en un documental de 2016 que abordó la vida de la realeza. “Ella necesita destacar para que la gente pueda decir: ‘Vi a la reina’”.

En el último año, Kate ha dejado de utilizar el beige en sus apariciones públicas. Algunos expertos como Leroy Dawkins, estilista de celebridades, creen que es posible que la esposa del príncipe Guillermo esté transformando su vestuario debido a su futuro papel como reina de Inglaterra.

Un ejemplo que abordó Dawkins fue un atuendo morado brillante que Kate lució en la final de Wimbledon, a mediados del año pasado.

En la final de Wimbledon, en julio del año pasado, Kate Middleton vistió un atuendo morado brillante.

“Incluso con un estilista, es una forma rápida y sencilla de vestirse al elegir un solo color, como el vestido morado que usó en la final de Wimbledon: no es complicado vestirse, pero aún así luce bien”, dijo.

Para la estilista Francesca Cairns, la elección de Kate de dejar de lado ciertos colores se debe más a motivos estéticos.

“Sabe qué es lo que realza su belleza natural”, ha explicado la experta a la prensa británica. “Se trata de vestirse para realzar sus rasgos, y eso es algo que todos podemos aprender de ella”.

A diferencia de Kate e Isabel II, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, solía lucir conjuntos de tonos beige en la época en que asistía a eventos de la familia real.

En su caso no se trataba de una decisión personal, sino que lo hizo por el protocolo de vestuario que restringía usar los mismos colores que otros miembros de la realeza de “mayor rango”.

“Así que pensé: ‘Bueno, ¿qué color probablemente nunca usarán?’ Camel, beige, blanco. Así que usé muchos tonos apagados, pero también para integrarme. No pretendo destacar. No me uní a esta familia sin hacer todo lo posible por integrarme”, dijo en la serie documental Harry y Meghan, estrenada en la plataforma Netflix.