SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Los juegos de lógica se han popularizado como un “gimnasio mental”, pero la ciencia aún debate si realmente ayudan a prevenir la demencia.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia? Foto: Unsplash

La idea de que el cerebro puede entrenarse como un músculo ha ganado fuerza en las últimas dos décadas.

La popularización de aplicaciones, libros y páginas web dedicadas a los juegos de lógica, como sudokus y crucigramas, se apoya en la premisa de que mantener la mente activa podría proteger contra el deterioro cognitivo y la demencia.

Pero, ¿qué tan cierta es esta creencia?

Según un reportaje de The New York Times, la respuesta es más compleja de lo que parece.

Numerosos estudios han demostrado que los juegos diseñados para ejercitar habilidades específicas –como la memoria, la velocidad de procesamiento o la resolución de problemas– pueden mejorar el desempeño en esas áreas.

Sin embargo, la evidencia de que estos beneficios se traduzcan en una protección real contra la demencia sigue siendo limitada.

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia? Foto: Unsplash

“Si quieres aprender a tocar el violín, mejorarás en el violín. Pero eso no significa que tocar la trompeta se vuelva más fácil”, explicó Adrian Owen, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad Western de Ontario.

Es decir, los beneficios de los juegos tienden a ser específicos y no necesariamente generalizables a otras capacidades mentales.

Qué dice la investigación

Algunas empresas de “entrenamiento cerebral” han afirmado que sus juegos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo.

Sin embargo, la investigación en este ámbito es escasa. Un estudio de adultos mayores sanos, que siguieron un programa enfocado en la velocidad de procesamiento, mostró que una década después tenían un 29% menos de riesgo de desarrollar demencia.

Pero los expertos advierten que este tipo de resultados necesitan más respaldo científico.

Más evidencia existe en torno a los pasatiempos cotidianos. Actividades como leer, aprender otro idioma, jugar juegos de mesa o completar crucigramas parecen estar asociadas a un menor riesgo de deterioro cognitivo.

Un estudio incluso detectó que quienes resolvían crucigramas de manera regular retrasaron la aparición de problemas de memoria por más de dos años en comparación con quienes no lo hacían.

“No son ensayos clínicos aleatorios, que son el estándar de oro en medicina”, puntualizó Lesley Ross, profesora de psicología en la Universidad de Clemson.

“Pero sí muestran una asociación clara: cuanto más se reta la mente, mayores podrían ser los beneficios”, agregó Ross.

La teoría de la reserva cognitiva

Los científicos explican estos hallazgos a través de la llamada “reserva cognitiva”.

Esta teoría sostiene que quienes desarrollan más “músculo mental” a lo largo de su vida pueden retrasar los efectos de la demencia durante un tiempo.

“Probablemente estas actividades no prevengan el daño cerebral que conduce a la enfermedad de Alzheimer”, señaló el neurólogo Joe Verghese, de la Universidad de Stony Brook.

“Pero sí pueden retrasar la aparición de los síntomas varios años”, mencionó.

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia? Foto: Unsplash

El concepto se sustenta en investigaciones que muestran cómo las personas con mayor nivel educativo o con trabajos intelectualmente exigentes tienen un menor riesgo de demencia.

Se cree que los pasatiempos desafiantes podrían tener un efecto similar.

¿Vale la pena invertir en juegos?

Para Verghese, estos programas ofrecen “estimulación cognitiva de forma sistemática” y pueden ser una inversión válida para quienes lo deseen.

En cambio, Owen recomienda ahorrar el dinero, ya que muchas de las promesas comerciales “simplemente no son científicamente defendibles”.

Otros investigadores, como Samuel Gandy, del Centro de Investigación de Alzheimer Mount Sinai, creen que lo importante no es tanto el formato, sino mantener la mente en movimiento: leer, conversar, aprender cosas nuevas o resolver problemas.

“No creo que haga daño”, dijo sobre los juegos de lógica. “Pero tampoco puedo prometer que ayude”, agregó Gandy

En lo que sí coinciden los expertos es que, al igual que el ejercicio físico o las interacciones sociales, mantener la mente activa a través de actividades cognitivamente estimulantes puede ser beneficioso y, en todo caso, no tiene desventajas.

Lee también:

Más sobre:JuegosCerebroDemenciaBienestarMenteMemoriaEnfermedadesJuegos de lógicaCienciaSalud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelenski informa que más de siete líderes europeos ratifican su apoyo a Ucrania

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Carabineros incauta más de $4 mil millones en droga en la Región de Antofagasta

Por tráfico de drogas: cuatro personas fueron detenidas tras allanamiento de cinco casas en Lo Prado

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

5.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025
Chile

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming

Carabineros incauta más de $4 mil millones en droga en la Región de Antofagasta

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”
Negocios

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?
Tendencias

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

“Protejo mi biología”: Marcos Llorente defiende el uso de gafas de colores y desata la polémica en Europa
El Deportivo

“Protejo mi biología”: Marcos Llorente defiende el uso de gafas de colores y desata la polémica en Europa

¿Por qué el DT de Argentina en el Mundial Sub 20 estuvo en la cárcel? Los difíciles días de Diego Placente en Alemania

El último homenaje para Miguel Ángel Russo que conmueve a Boca Juniors en La Bombonera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

Los Tetas: “La música urbana fue chaqueteada en Chile por puro prejuicio, a nosotros nos pasó también”

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh: Caiga quien caiga

Zelenski informa que más de siete líderes europeos ratifican su apoyo a Ucrania
Mundo

Zelenski informa que más de siete líderes europeos ratifican su apoyo a Ucrania

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca