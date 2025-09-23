¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Con una seguridad que los médicos cuestionan, el presidente Donald Trump aseguró el pasado lunes que las mujeres embarazadas deben evitar tomar Tylenol —nombre comercial del paracetamol o acetaminofén en Estados Unidos— por estar presuntamente vinculado al autismo.

El mandatario exhortó a que las mujeres en gestación “aguanten” el dolor y la fiebre, a menos que sea extrema y no puedan soportarla. Y es que, según su gobierno, el aumento en los casos de autismo en niños estaría provocado por este medicamento.

Sin embargo, se trata de una afirmación no comprobada . Las aseveraciones de Trump pusieron en alerta a distintos médicos, quienes expresaron su preocupación por el pánico que podría generar en la población no solo de Estados Unidos, sino del mundo.

Y es que el paracetamol es uno de los analgésicos de venta libre más utilizados, y uno de los pocos que puede aliviar dolencias de mujeres en el embarazo.

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Los estudios que vinculan el paracetamol con el autismo

Las afirmaciones de Donald Trump en la Casa Blanca están basadas en estudios, como los de la Universidad de Harvard y Mount Sinai, que mostraron una posible relación entre el Tylenol y el autismo.

No obstante, no se trata de investigación que demuestra causalidad . Esto quiere decir, que no se establece una relación causa y efecto, sino que solo se encontró una correlación (que no implica necesariamente que una cause la otra).

Hasta ahora, ningún estudio ha entregado resultados concluyentes de que el consumo de paracetamol durante el embarazo esté relacionado con el autismo de los niños gestados.

Esta es una decisión que las mujeres deben tomar con sus médicos. Sin embargo, los médicos enfatizan que el paracetamol sí es un medicamento seguro durante el embarazo .

El dolor y la fiebre no tratados en mujeres embarazadas puede conllevar riesgos. Según Cynthia Gyamfi-Bannerman, profesora de medicina materno-fetal de UC San Diego, “si no tomas Tylenol cuando tienes fiebre, especialmente en el primer trimestre, sabemos que es perjudicial para el feto”.

En conversación con el Washington Post, la doctora declaró que sugerir que el paracetamol provoca autismo “no solo es muy preocupante para los médicos, sino también irresponsable, si se considera el mensaje dañino y confuso que envían a pacientes embarazadas”.

Como todo medicamento, el paracetamol puede tener riesgos para la salud. como daño hepático. No obstante, son los médicos y las pacientes las que deben evaluar si el riesgo es mayor en caso de no recibir tratamiento.

“La gente siempre olvida que, cuando hablan de tratamientos y sus riesgos, también deberían compararlos con los riesgos de no tratarlos”, dijo la Dra. Judette Louis, miembro de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Estados Unidos, al New York Times.

Además, el paracetamol es uno de los pocos medicamentos que las embarazadas pueden tomar para aliviar sus dolencias. El ibuprofeno y naproxeno no deben tomarse, en especial después de las 20 semanas de embarazo, por posibles daños al feto.