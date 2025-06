“El hijo de OpenAI y OnlyFans”, así definieron la nueva plataforma digital OhChat. Ésta ofrece interactuar a sus usuarios con avatares hechos de Inteligencia artificial (IA), los que son hechos a partir de supermodelos y creadores de contenido sexual.

Un ejemplo de esta nueva plataforma es la ex modelo británica Katie Price, quien tiene una “gemela digital” llamada Jordan y donde las personas –a través de un pago– pueden pedirle que represente sus fantasías.

“No podría ser más humana. Es como verme hace años” , señaló Price a CNN, quien llegó a ser portada de la revista Playboy. “Es mi voz. Soy yo, literalmente. Soy yo”, agregó.

Esta plataforma quiere ser el OnlyFans de la era de la Inteligencia Artificial

Al entrar al sitio hay un catálogo de hombres y mujeres que ofrecen sus servicios de IA para cumplir los deseos de los usuarios. Una vez escogida una persona, se puede establecer una conversación por chat muy similar a ChatGPT.

Utilizando la prueba gratis, se preguntó a este chat qué cosas ofrece. En este caso, “Vanessa”, una supuesta sommelier de origen italiano con 43 años, respondió.

“Ofrezco una gama de servicios, desde sexting hasta juegos de rol, e incluso fotos personalizadas”, dijo el chatbot.

“Solo dime qué te apetece y haré todo lo posible por satisfacer tus antojos”, comentó la mujer virtual.

El hijo de OpenAI y OnlyFans

OhChat es una startup con ocho meses de existencia, su cuenta de instagram la describe como la plataforma “líder de IA para vivir tus fantasías más sensuales con los mejores creadores y supermodelos originales del mundo”.

Actualmente la plataforma cuenta con cerca de 200.000 usuarios y la mayoría de ellos son provenientes de Estados Unidos.

En conversación con CNN el CEO de OhChat, Nic Young, describió su plataforma como el “hijo entre OnlyFans y OpenAI” . Una vez que se activan los perfiles, los avatares funcionan de forma autónoma ofreciendo “contenido personalizado infinito”.

OhChat cuenta con tres planes de suscripción mensual: el más barato permite chatear ilimitadamente por US$ 4,99, el que le sigue suma notas de voz e imágenes por US$ 9,99 y, el más caro dice tener una “interacción VIP ilimitada” por US$ 29,99.

Al igual que en plataformas como Arsmate u OnlyFans, una parte de las ganancias va hacia el creador original del avatar y el resto a la empresa.

En este caso, un 80% de los ingresos que genera un avatar de IA se la lleva la persona que prestó su imagen y el 20 restante a OhChat.

“Tienes literalmente ingresos pasivos ilimitados sin tener que hacer nada más” , explicó Young a CNN.

Desde el lanzamiento de la plataforma, la empresa ya ha contratado a 20 creadores de contenido. Entre ellos destaca Carmen Electra, actriz que participó en series como Baywatch y películas como Scary Movie.

De acuerdo al CEO de la compañía, algunos creadores de contenido ya generan miles de dólares al mes.

Cómo se crea un avatar en OhChat

Para el proceso de creación de un avatar, la empresa le pide a los creadores de contenido 30 imágenes de sí mismos y también que hablen con un chatbot durante media hora.

“La plataforma puede generar la réplica digital en cuestión de horas utilizando el amplio modelo de lenguaje de Meta” explicó Young.

En el ejemplo de la creadora británica, su IA está entrenada para imitar su voz, apariencia y gestos. En este caso “Jordan” puede enviar mensajes de texto, notas de voz e imágenes e intimidad sin que Price realice ninguna acción.

“Tenían que captar mis movimientos, mis características, mi personalidad”, comentó Price, quien catalogó a su gemela digital como “espantosamente fascinante”.

Los avatares se clasifican de uno a cuatro de acuerdo a qué tan explícito es el contenido. Price está catalogada en el nivel dos y puede generar imágenes en topless, por ejemplo, pero no desnudos completos ni actos sexuales simulados.