“Hay una imagen falsa de mí, que está siendo difundida en redes sociales”. Con esas palabras, la influencer mexicana Alana Flores, comenzó su descargo tras ser víctima de deepfake, una técnica de la Inteligencia Artificial (IA) que manipula imágenes, audios y videos.

Con esta herramienta, alguien creó imágenes íntimas con el rostro de Alana que parecen reales . Sin embargo, la joven descartó su veracidad por completo.

Aseguró que la fotografía “ha sido alterada ya sea por Inteligencia Artificial o sea por una persona, el caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada. Nunca me la tomaron y nunca pasó”.

Quién es Alana Flores, la influencer que fue víctima de la difusión de fotos íntimas hechas por IA

Quién es Alana Flores, la influencer víctima de Deepfake

Alana Flores tiene 24 años y es una influencer mexicana , oriunda de Monterrey, Nuevo León.

Suele hacer transmisiones en vivo en la plataforma de Twitch, y también está activa en Instagram (4.7 millones de seguidores) y TikTok (7 millones de seguidores), donde comparte contenido de boxeo, videojuegos y su vida cotidiana.

Además, ha sido invitada a proyectos importantes en el mundo de los influencers: peleó en la Velada del Año en España, el evento de Ibai Llanos, y estará en la nueva versión que se celebrará este 2025.

También es presidenta de su equipo de fútbol Ranizana FC, perteneciente a la Kings League, el torneo que creó el exfutbolista Gerard Piqué y que se juega en México.

La polémica por las fotos filtradas de Alana Flores

Alana compartió un video en sus redes sociales donde explicó a sus seguidores cómo la difusión de sus supuestas fotografías hechas por IA la han afectado. Dijo que no es primera vez que alguien utiliza esta tecnología para crear imágenes falsas con su rostro, pero que nunca habían llegado tan lejos.

Por tanto, aclaró que “no tengo fotos ni vídeos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda. Ni tampoco tengo, ni he tenido Onlyfans, o algo por el estilo. Me hace sentir coraje e impotencia estar en esta triste situación, ya no sé qué hacer”.

“Ayer tuve una consulta en el hospital porque esto ha repercutido incluso en mi salud física. Siento que estoy atrapada en un círculo de odio que no llega a un fin nunca”, aseguró.

También se sinceró que está recibiendo ayuda profesional desde hace un tiempo, no obstante, situaciones como la reciente hacen que “se sienta como si fuera imposible avanzar, estando rodeada de tanta contaminación”