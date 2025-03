“Hay más malls que...”: joven estadounidense revela sus choques culturales con Chile

Maddie Jackson, también conocida como Maddie’s Mundo en el mundo de las redes sociales , es una creadora de contenido estadounidense que ha adquirido popularidad por sus registros hablando en español y por revelar sus experiencias en otros países, como Chile.

En esta ocasión, la influencer que suma más de 700 mil seguidores en TikTok ha vuelto a acaparar las miradas al subir un nuevo video donde confesó los mayores choques culturales que tuvo con nuestro país.

Los choques culturales que influencer estadounidense tuvo con Chile

En su registro, que publicó en su canal de YouTube, Maddie partió relatando que pasó dos meses en tierras chilenas.

“No es una sorpresa para muchos de ustedes que amo el país. He pasado mucho tiempo en Chile, esta fue mi tercera vez y dos veces es un tiempo muy largo”, relataba frente a la cámara. Según ella, esa experiencia fue lo que precisamente la inspiró a crear el video.

Poco después, Maddie comenzó a explicar aquellas situaciones que le generaron sorpresa durante su estadía, ya sea para bien o para mal. “Me encanta Chile. Todo es lindo, la gente es buena onda. Pero es importante saber que, siendo de Estados Unidos, hay muchas cosas distintas para mí”, anticipó.

En primer lugar, la youtuber destacó al transporte público de Santiago. “En California si tomas el bus o el tren subterráneo, no te llevará a demasiados lugares. Mucha gente no lo toma. En mi experiencia, viniendo de California, tengo que conducir a todos lados”, dijo.

Luego, mencionó que tanto el Metro como el sistema de buses de la capital chilena “era muy bueno” y que “realmente te llevaban a todas partes”.

“Estaban limpios, eran seguros y tuve una muy buena experiencia”, agregó.

La influencer Maddie Jackson.

En segundo lugar, Maddie -quien vestía una camiseta de la Selección Chilena en la ocasión- hizo mención a los centros comerciales.

“Creo que probablemente hay más malls en Santiago que iglesias. Vengo de un país que ama comprar y encontré que los malls en Chile son 20 mil veces mejores que cualquier mall en Los Ángeles”, argumentó.

Otro detalle que le sorprendió fue que esos recintos siempre estén con público, pese a que sea un día de semana.

Curiosamente, otro choque cultural al que se enfrentó la youtuber fue el jugo natural. “Si pides un jugo en la mayoría de los lugares de Estados Unidos, excepto Miami, no vas a conseguir uno bueno. Nuestra fruta aquí sabe a agua, lo siento. Sin embargo, en Chile era como si no importara a qué restaurante o bar fueras, tenían jugo fresco que preparaban en el momento en que lo pedías. Me pareció tan bueno”, explicó.

No todas las experiencias de Maddie fueron tan positivas. Según detalló, algo que no le agradó demasiado fue lidiar con personas que utilizan su teléfono a un volumen alto mientras están en el transporte público. “Es como: ‘Por favor ponte audífonos’”, señaló.