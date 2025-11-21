Inna Moll pasa al top 12 del Miss Universo 2025

El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret fue este jueves, viernes de Tailandia, el escenario de la esperada final del certamen Miss Universo 2025, la famosa competencias de belleza creada en 1952, donde se conocería al sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Una edición número 74 que comenzó con 120 candidatas a ser “la mujer más bella del planeta”, pero a los pocos minutos quedó solamente con 30 semifinalistas, entre ellas la candidata chilena, Inna Moll.

Así la joven de 28 años se midió con la treintena de competidoras en la primera prueba de la noche: traje de baño, donde se lució con un bikini blanco y su pelo suelto. Una presentación destacada que le permitió ser una de las 12 doce concursantes que pasarán a la competencia de vestido de noche.

A ella se sumaron Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil. Del grupo solo cinco avanzan a la ronda de preguntas y respuestas del comité de selección.

Después de esto, tres representantes pasarán a la ronda final de preguntas y respuestas, tras la cual se determinará a la ganadora y a las dos finalistas de este Miss Universo 2025.