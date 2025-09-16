SUSCRÍBETE
La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Becca Dallas presentó una acción judicial contra las empresas tras la muerte de su hijo Ethan, un adolescente de 15 años que sufrió grooming a través de estas plataformas.

Antonio Alburquerque
En diciembre de 2023 el joven estadounidense de 15 años, Ethan Dallas, escribió a su madre: “Lo siento. Me siento muy mal conmigo mismo. Me siento inútil”.

Según relató The New York Times, en esa conversación Ethan confesó que había sido víctima de grooming por parte de un usuario que, en Roblox, se hacía pasar por un niño llamado “Nate”.

Ethan era autista y comenzó a jugar Roblox a los siete años, sus padres habían activado controles parentales en su cuenta para limitar tiempo y amistades.

Pese a ello, NYT describe cómo “Nate” fue enseñándole a desactivar esas barreras, trasladó las conversaciones a la aplicación Discord –un chat para videojuegos– y, a través de amenazas, consiguió que Ethan enviara fotos explícitas.

Cuatro meses después de revelar lo ocurrido, en abril de 2024, Ethan se quitó la vida.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea y un “metaverso” donde los usuarios no solo juegan, sino que también pueden crear sus propios mundos virtuales, además de interactuar con otras personas.

Tiene más de 200 millones de usuarios activos al mes y es especialmente popular entre niños y adolescentes. Alrededor de un tercio de sus usuarios son menores de 13 años.

La familia y los abogados sostienen que la estructura y las herramientas de Roblox facilitan el acceso de adultos a niños.

Aunque la compañía ha implementado medidas recientes –como verificaciones de edad que incluyen escaneo de videos faciales– esos mecanismos pueden ser eludidos, por ejemplo, si un adulto juega desde la cuenta de otra persona.

En abril de 2024 las autoridades de Florida informaron a la familia Dallas que “Nate” probablemente era Timothy O’Connor de 37 años.

O’Connor en 2021 ya había sido acusado en Florida por posesión de pornografía infantil y transmisión de material dañino a menores.

Registros públicos muestran que en diciembre de 2023 a O’Connor se le declaró mentalmente incapacitado para ser juzgado, según relató el NYT.

La demanda contra Roblox y Discord

La madre de Ethan, Becca Dallas, presentó la demanda el viernes pasado en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, acusando a Roblox y a Discord de homicidio culposo.

Dentro de la acción legal, Dallas pide una compensación no especificada por el daño emocional causado por la muerte de Ethan.

La demanda sostiene que no es el contenido en sí, sino el diseño de la plataforma y la falta de medidas preventivas lo que permitió el contacto entre Ethan y su abusador.

La presión legal contra Roblox se ha multiplicado: el fiscal general de Florida abrió una investigación y la fiscal general de Luisiana demandó a la compañía por presuntas fallas de seguridad que, según su querella, convierten la plataforma en “el lugar perfecto para pedófilos”.

Además, más de 20 demandas federales relacionadas con explotación sexual infantil contra Roblox se han presentado este año, según la revisión de registros citada por NYT.

Qué dijeron las empresas

En su respuesta pública, un portavoz de Roblox dijo: “Estamos profundamente entristecidos por esta trágica e inimaginable pérdida”, y añadió que la seguridad infantil es un problema de industria y que la compañía trabaja en nuevas funciones y colabora con autoridades.

Por su parte, Discord afirmó estar “profundamente comprometido con la seguridad” y recuerda que exige tener al menos 13 años para sus usuarios y emplea tecnología y equipos para detectar y eliminar contenido que infrinja sus políticas.

Expertos en seguridad digital citados por NYT advierten que la popularidad de Roblox lo convierte en un blanco atractivo para depredadores.

Ron Kerbs, fundador de la firma Kidas, afirmó: “Es un problema grave… cuando hay tantos usuarios, estas cosas van a pasar sin una moderación estricta”.

DiscordRobloxAdolescentesSuicidioEthan DallasThe New York TimesGroomingTecnologíaVideojuegos

